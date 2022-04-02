تصدر الدولي المصري محمد صلاح، أولى مشاهد مسلسل راجعين يا هوى الذي يقوم ببطولته الفنان خالد النبوي، ويجسد خلاله شخصية شاب يدعى «بليغ»، يتواجد في بودابست عاصمة المجر.

أحداث مسلسل راجعين يا هوى الحلقة الأولى بطولة خالد النبوي في رمضان 2022

وظهر خالد النبوي، وهو يشاهد إحدى المباريات لمحمد صلاح خلال تسجيله هدفًا لفريقه في الدوري الإنجليزي، وسط فرحة عارمة من بليغ، بسبب فخره الكبير بنجم بلاده.

ولم يمر وقت طويل على مشاهدة نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، حتى دخل خالد النبوي في مشادة مع أحد الأشخاص.

تفاصيل أحداث مسلسل راجعين يا هوى الحلقة الأولى

وكان خالد النبوي يهتف «the Egyption King»، وكذلك «مو صلاح»، إلا أن تشجيعه لصلاح سرعان ما تحول لمشاجرة مع رجال أحد العصابات داخل المقهى الموجود في العاصمة المجرية.

ونجح «بليغ» بالفعل في ضرب عدد كبير من رجال العصابة، إلا أنه في النهاية تلقى ضربة قوية أسقطته أرضًا ليقع في أيدي العصابة منذ بداية الدقائق الأولى من مسلسل راجعين يا هوى.

وسقط بليغ في يد عصابة الفنان منذر رياحنة الذي قدم له أكثر من 5 ملايين يورو، مطالبًا «النبوي» بضرورة استعادتها في أقرب وقت ممكن بفوائدها، وأنه يتركه يعود إلى القاهرة بعد اكتشاف أنه تربطه صلة قرابة مع أحد أغنى العائلات في مصر.

وأكد منذر رياحنة، أنه يقدم له مهلة 60 يومًا من أجل استعادة الأموال، ولكن بعد ذلك يتخلص منه ومن عائلته، وبالفعل عاد خالد النبوي إلى القاهرة من أجل استعادة الأموال؛ ليلتقي بالفنانة نور داخل الطائرة.

وتعرف «خالد» ونور على بعضهما داخل الطائرة، وعادا إلى مصر سويا، كما التقى الأول مع الفنان أحمد بدير، وسط ترحيب من أسرته، وجميع أفراد العائلة.