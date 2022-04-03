من بريطانيا إلى نيجيريا.. البعثات سلاح المصدرين لتحقيق 100 مليار دولار

كثفت المجالس التصديرية من تحركاتها لتنفيذ خطة الحكومة للوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار، مقابل الرقم الحالي الذي سجل نحو 31 مليار دولار بنهاية العام الماضي، وشهدت المجالس التصديرية للصناعات الغذائية والكيماوية والهندسية اتخاذ إجراءات في سياق زيادة صادرات مصر من المنتجات والسلع للأسواق الخارجية، على مدار الأسابيع الماضية.

الصناعات الغذائية

ومع بداية العام الجاري أطلق المجلس التصديري للصناعات الغذائية بعثة تجارية إلى كينيا، وهي البعثة التي تم خلالها عقد اجتماعات بين أكثر 21 شركة مصرية مع كبار المستوردين والسلاسل التجارية في كينيا، من أجل زيادة الصادرات المصرية، بعدما حققت العام الماضي 80 مليون دولار، وفقا لبيانات المجلس.

وبحسب تميم الضوي نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري الصناعات الغذائية، فإن المجلس شارك في مارس الماضي، في لقاءات تم عقدها ضمن الوفد المصري إلى جيبوتي، حيث تم الاتفاق على تنمية الصادرات الغذائية المصرية إلى جيبوتي وتوفير احتياجات السوق الجيبوتي من المنتجات الغذائية.لم تكن التحركات قاصرة على قطاع الأغذية، إذ بدأ مصدرو الصناعات الهندسية من جانبهم تحركات سريعة، لتعزيز وجودهم في الأسواق الأفريقية، ومن بينها أسواق نيجيريا، وأطلق المجلس الشهر الماضي، بعثة تجارية إلى العاصمة النيجيرية أبوجا، عقدت بالتعاون مع التمثيل التجاري المصري والاستشاري «B2B»، عددًا من اللقاءات الثنائية مع كبرى الشركات النيجيرية بهدف تعزيز التعاون التجاري، وزيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة.

المنتجات والسلع المصرية

وركز المجلس تحركاته في أفريقيا الفترة الماضية من أجل استغلال الميزة التنافسية لعدد من المنتجات والسلع المصرية، وعلى رأسها الأجهزة الكهربائية، والأجهزة المنزلية، ووسائل النقل، وطلمبات ومراجل، ومكونات السيارات، والمعدات الزراعية، ومنتجات تشغيل المعادن، وفقا لما قالته مي حلمي مدير المجلس التصديري، التي أكدت أن البعثة التجارية استهدفت زيادة التصديري إلى واحدة من أهم الأسواق الأفريقيا، والتي لم يتجاوز متوسط الصادرات من القطاع إليها نحو 9.8 مليون دولار سنويًا.

المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة

وعلى نفس المنوال، لكن بعيدا عن أفريقيا، أعد المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة استراتيجية تتعلق بالبعثات التجارية، إذ يعتزم الفترة المقبلة، تكثيف التعاون مع أسواق أوروبا، وعلى رأسها السوق البريطانية، وعقد المجلس بالفعل الشهر الماضي اجتماعا تم خلاله الاتفاق على عدد من الآليات للتعاون بين الجانبين، المصري والبريطاني، كان أبرزها تنفيذ بعثات تجارية للسوق البريطانية، وبعثات مشترين للسوق المصرية، ومعارض دولية متخصصة من أجل زيادة حركة التجارة، والوصول بأرقام التصديري إلى الأهداف التي وضعهتها الحكومة.