«العربي» تحصد المركز الأول في تصدير منتجات مبتكرة بـ«المجلس التصديري»

حصدت مجموعة العربي الرائدة في تصنيع وتسويق الأجهزة المنزلية، جائزة المركز الأول كأفضل مصدر لمنتجات مبتكرة عن عام 2021 في مجال الصناعات الهندسية.

كان ذلك في مؤتمر التصدير EXXA، والذي نظمه المجلس التصديري للصناعات الهندسية، بحضور الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد الزلاط رئيس هيئة التنمية الصناعية، والمهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري، والمهندس محمد محمود العربي الرئيس التنفيذي لمجموعة العربي، والعديد من الشخصيات العامة والمعنية.

وزيرة الصناعة: لدينا قدرات تنافسية عالية

أكدت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن قطاع الصناعات الهندسية يُعد أحد أهم القطاعات الصناعية والتصديرية التي تمتلك مصر فيها مقومات كبيرة تؤهلها للمنافسة بالسوقين الإقليمية والعالمية، مشيرةً إلى أن قطاع الصناعات الهندسية يأتي ضمن أكبر القطاعات التصديرية التي حققت نمواً كبيراً خلال عام 2021 وساهمت في ارتفاع إجمالي الصادرات المصرية التي تخطت 3 مليارات دولار وذلك لأول مرة في تاريخ التجارة الخارجية لمصر.

وأشارت جامع إلى أن الوزارة تنظم كل عام جائزة للابتكار الصناعي للشركات المصنعة بهدف تعزيز دور الابتكار فى تحسين تنافسية الصناعة المصرية وزيادة قيمتها المضافة، فضلاً عن تشجيع ريادة الأعمال، وإنشاء مشروعات صناعية جديدة قائمة على أفكار مبتكرة.

تعديلات تقنية للمواصفات

وجاءت جائزة الأفضل في تصدير المنتجات المبتكرة عن منتج التكييف والذي أجرت عليه العربي العديد من التعديلات التقنية، لتضيف ميزة جديدة إلى مواصفات المنتج تحقق به رضا عملائها في السوق المحلية والعالمية.

قدرات الشركات المصرية

وأكد المهندس محمد محمود العربي، الرئيس التنفيذي للعربي، أن حصول مجموعة العربي على جائزة أفضل مصدر لمنتجات مبتكرة هو أكبر دليل على قدرة الشركات المصرية على توطين التكنولوجيا، الأمر الذي تسعى إليه «العربي» من خلال مركز البحث والتطوير بالمجموعة، مضيفا أن المجموعة لن تقتصر على تصنيع التكنولوجيا للعملاء المحليين فقط، ولكن نستهدف أيضا تصدير التكنولوجيا المصرية إلى معظم دول العالم، حيث إننا انطلقنا في 60 دولة في أسواق أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا وآسيا، ونسعى إلى مضاعفة حجم صادراتنا إلى الأسواق الخارجية بحلول 2025.

وأشاد الرئيس التنفيذي للعربى بالدور الحيوي الذي تلعبه الدولة المصرية من خلال وزارة الصناعة والمجلس التصديري في تشجيع المستثمرين الوطنيين على الابتكار ورفع معدلات التصدير والانفتاح على الأسواق الخارجية.