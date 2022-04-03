معالم أثرية في «السر» لـ عمرو دياب.. أبرزها قلعة صلاح الدين ومسجد محمد علي

استطاع الفنان عمرو دياب، أن يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، خاصًة بعدما طرح كليب أغنيته الجديدة «السر»، خلال الساعات الماضية، التي تأتي ضمن الحملة الدعائية لهيئة البريد المصري خلال شهر رمضان المبارك، كما حرص أن يقدم الهوية المصرية خلال هذا الفيديو.

إذ ظهر الفنان عمرو دياب، خلال كليب «السر»، في عدد من المعالم الأثرية والشهيرة في مصر، والتي كانت من أبرزها هي قلعة صلاح الدين، حيث ظهر هذا النجم وهو واقفًا أمام القلعة، ويمارس أنواعًا من الرياضة.

مسجد محمد علي يظهر في السر لـ عمرو دياب

كما احتوى فيديو كليب «السر»، للفنان عمرو دياب، مشهد أمام مسجد محمد علي الشهير بحي مصر القديمة، بالإضافة إلى مشهد نفق الأزهر، إذ ظهر «عمرو»، وهو يركض داخله، ممارسًا رياضة الجري به.

هذا بجانب شوار وسط البلد، التي ظهرت في كليب «السر»، للفنان عمرو دياب، إذ حرص هذا النجم على أن يستعرض التاريخ المصري العريق لهيئة البريد المصرية، كما وضح الهوية المصرية وما تحتويه من معالم أثرية هامة.

كليب السرلـ عمرو دياب يتخطى حاجز الـ 400 ألف مشاهدة

وتمكن كليب «السر»، للفنان عمرو دياب، أن يحصد على العديد من المشاهدات، خلال فترة طرحه القصيرة، إذ تخطى حاجز الـ 400 ألف مشاهدة، على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

وتُعد أغنية «السر»، من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع احمد ابراهيم، مكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، وإخراج طارق العريان.

ويذكر أن الفنان عمرو دياب، قدم مؤخرًا حفلًا في السعودية، مع النجم محمد حماقي، وذلك على مسرح الفنان الراحل أبو بكر سالم، وشهد هذا الحفل حضورًا جماهيريًا كبيرًا، نظرًا لحب الجمهور السعودي له، وارتباطه به.