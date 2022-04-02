دينا الشربيني تتحدث عن عمرو دياب مع شيرين عرفة «فيديو»

تحل الفنانة دينا الشربيني ضيفة في أولى حلقات برنامج «أدينا بندردش» مع شيرين عرفة، والذي يعرض عبر حساباتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي.

ولأول مرة تتحدث الشربيني عن علاقتها مع الهضبة عمرو دياب، ورأيها عن العلاقة بين الرجل والمرأة والأسباب التي تجعلها تترك رجل، كما تتحدث عن حياتها بعيدًا عن الفن، إذ سيرى الجمهور الجانب الإنساني من حياتها.

دينا الشربيني تشارك في بطولة المشوار

دينا الشربيني تشارك فى الموسم الرمضاني لهذا العام بمسلسل المشوار مع الفنان محمد رمضان، وتشاركه البطولة لأول مرة في مسيرتها، موضحة في مداخلة مع «دي إم سي»، أن شخصية ورد التي تجسدها من أقرب الشخصيات لقلبها، وأنها ستكون مفاجأة للجمهور، لكونها سيدة تحب زوجها ماهر وهي شخصية الفنان محمد رمضان.

دينا الشربيني: صورت المشوار في منطقة الملاحات في الإسكندرية

وأوضحت أنها زارت أماكن لم تزرها من قبل بفضل تصوير مسلسل المشوار، ومنها منطقة الملاحات، موضحة: «في الإسكندرية عمري ما روحتها وأنا عن نفسي ابنسطت جدا إني صورت هناك، وفيه حتت كتير صورناها يمكن متصورتش قبل كدة بتبين أد إيه بلدنا حلوة».

المسلسل من إخراج محمد ياسين ومن إنتاج شركة سعدي جوهر مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.