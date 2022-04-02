عمرو دياب يتصدر تريند تويتر بـ السر.. بعد ساعة من طرحها رسميا

تصدرت أغنية السر للنجم عمرو دياب تريند موقع تويتر وذلك بعد ساعة واحدة فقط من طرحها.

وطرح النجم الكبير عمرو دياب كليب أغنية السر التي تأتي ضمن الحملة الدعائية لهيئة البريد المصري خلال شهر رمضان المبارك .

أغنية السر من كلمات أيمن بهجت قمر

وظهر عمرو دياب خلال الكليب في مناطق متفرقة من القاهرة ، من بينها القلعة ونفق الأزهر وشوارع وسط البلد، حيث حرص على أن تعبر الأغنية عن الهوية المصرية والتاريخ العريق لهيئة البريد المصرية.

الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى وتوزيع احمد ابراهيم ومكساج وديجيتال ماستر أمير محروس ، وإخراج طارق العريان .

ومن ناحية أخرى تم طرح الأغنية عبر تطبيق "أنغامي" لتكون متاحة للجمهور مجانًا .

أغنية السر من ألحان محمد يحيى

وكانت صورة عمرو دياب الخاصة بأغنية السر والتي التقطتها عدسة المصور كريم نور تصدرت تريند موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد ساعة واحدة فقط من طرحها.

يذكر أن عمرو دياب انتهى من تصوير الأغنية خلال الأيام الماضية ، مع المخرج طارق العريان ، حيث تم التصوير بالكامل في مناطق متفرقة من القاهرة .

ومن ناحية أخرى يستعد عمرو دياب لإحياء حفل كبير في الاتحاد ارينا بأبوظبي في الثالث من مايو القادم بالتزامن مع عيد الفطر المبارك.

يذكر أن عمرو دياب، كان أحيا مؤخرا حفلا غنائيا كبيرا في السعودية، تحت عنوان «تخيل»، مع الفنان محمد حماقي على مسرح الفنان الراحل أبو بكر سالم، وقدم خلال الحفل نخبة كبيرة من أهم وأشهر أغنياته، منها «يا أنا يا لا، ويتعلموا، ودا لو اتساب، وبحبه وانت الحظ واتقل وريقة».

ويستعد دياب عقب شهر رمضان الكريم، استكمال أغنيات ألبومه الغنائي الجديد، الذي كان من المقرر أن يطرح في شهر ديسمبر الماضي، لكنه أجل لعدم انتهائه من تسجيل الأغنيات.