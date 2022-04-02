إعلان عمرو دياب البريد المصري يتصدر ترند مواقع التواصل الاجتماعي

تصدر إعلان عمرو دياب البريد المصري ترند مواقع التواصل الاجتماعي بعد طرحه أمس الجمعة، على مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل معه الجمهور بشكل كبير نظرا لاختلاف العمل.

وإعلان عمرو دياب البريد المصري ظهر فيه الفنان بشكل جديد ومختلف، إذ كان يمارس أنواعًا من الرياضة على كلمات أغنية «السر»، التي تحكي عن السر وراء كيفية حفاظ الفنان على النجاح الذي قدمه للجماهير طوال السنوات الماضية.

السر وراء إعلان عمرو دياب البريد المصري

وأغنية السر تعاون فيها الفنان عمرو دياب مع الشاعر أيمن بهجت قمر وهي من ألحان محمد يحيى وتوزيع أحمد إبراهيم وميكس وماستر أمير محروس والكليب من إخراج طارق العريان وتمكنت الأغنية من تصدر ترند موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» بمجرد طرحها لتحتل ترند رقم 5.

يذكر أن الفنان عمرو دياب قدم مؤخرا ثلاث حفلات فى موسم الرياض، ولاقت حفلاته نجاحا جماهيرىا كبيرا، نظرا لارتباط الجمهور السعودي به، وكان آخر هذه الحفلات، حفلا غنائيا جمعه بالفنان محمد حماقي للمرة الأولى، والذي لاقى إعجاب الجميع.

ويشهد شهر رمضان لهذا العام، عددا من الإعلانات المميزة التى يشارك فيها مجموعة من المطربين، من بينها إعلان تم عرضه أمس الجمعة، بصوت الفنانة شيرين عبد الوهاب لأحد البنوك المصرية، وقدمت المطربة الشهيرو أغنية بعنوان «معافر» في الإعلان، وهي من كلمات أمير طعيمة وألحان محمود العسيلي وتوزيع نابلسي.

ياسمين عبد العزيز فى رمضان 2022

وهناك أيضا إعلانا لأحد الشركات عُرض أمس قبل حلول أول أيام الشهر الكريم، وجمع بين ياسمين عبد العزيز والفنان كريم محمود عبد العزيز ولاقى نجاحا جماهيريا كبيرا وإشادة رواد السوشيال ميديا.