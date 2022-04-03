الشيخ أحمد عبدالرحمن يشرح درجات الصائمين.. فيديو

قدم الشيخ أحمد عبدالرحمن مجموعة من النصائح للحصول على أعلى درجات الصيام، خلال فقرة «محبة مني»، التي يعرضها برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وهدير أبو زيد، خلال شهر رمضان.

الامتناع عن أي من المحرمات

وقال الشيخ أحمد عبدالرحمن إن الصيام يختلف من شخص لآخر، فهناك من يحصلون على درجات ضعيفة، ولا يتعلق الأمر بقدرتهم على الامتناع عن الأكل والشرب والجماع، فهذا أقل درجات الصيام، لأن الصيام غرضه أكبر من ذلك بكثير، وهناك من يحقق درجات أعلى من ذلك، حيث يمتنع عن الأكل والشرب والجماع والكلام السيئ والنظر والمشي والسماع لأي من المحرمات، وبالتبعية الامتناع عن النميمة والغيبة وغيرها، لكن هناك درجات أعلى من ذلك، فمن يفعل الأشياء السابق ذكرها يحرز 7 من عشرة فقط.

كيف نحقق أعلى درجات صيام

أما من يحقق أعلى درجات من الصيام في شهر رمضان فهو من يمتنع عن الأكل والشرب والجماع والمحرمات، ومنع اللسان والعين والأيدي والأرجل والعقل والقلب عن المحرمات، وعدم التفكير إلا بما يرضي الله.