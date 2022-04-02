مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم في محافظة مطروح.. أول شهر الصيام

يبحث المواطنون مع انطلاق أول أيام شهر رمضان على محركات البحث عن مواعيد الصلوات الخمس، كى يتمكنوا من أداء الفرائض في موعدها خلال الشهر المعظم، ويقدم «الوطن» خدمة نشر جميع مواعيد الصلاة في مختلف المحافظات، ومن بينها محافظة مطروح، ضمن سلسلة الخدمات التى يوفرها لجميع القراء على الموقع طبقا للمواعيد الرسمية، اليوم السبت غرة شهر رمضان 2022، الموافق 2 من شهر أبريل.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة مطروح

وتنشر «الوطن» مواقيت الصلاة في محافظة مطروح، حسب الموقع الرسمي للهيئة العامة للمساحة، والتي جاءت كالتالي:

- موعد أذان الفجر: الساعة 04:29

- موعد صلاة الشروق: 5:59

- موعد أذان الظهر: الساعة 12:15

- موعد أذان العصر: الساعة 03:47

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:31

- موعد أذان العشاء: الساعة 07:51.

مساجد مطروح في شهر رمضان

ومع موعد أذان المغرب في محافظة مطروح تفتح جميع المساجد قبل الإفطار أمام روادها من المصلين، حسبما ذكر الشيخ حسن عبدالبصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح لـ«الوطن»، شارحا أن جميع المساجد تستقبل المصلين قبل انطلاق الأذان بدقائق.

وأشار وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، إلى تجهيز جميع المساجد لأداء صلاة التراويح بها على مستوى مراكز ومدن مطروح الثمانية، وتشرف لجان المتابعة من مديرية أوقاف مطروح والإدارات على المساجد من خلال زيارتها ومتابعة أعمال النظافة بدورات المياه وإنتظام جميع المساجد في العمل على مدار شهر رمضان الكريم.