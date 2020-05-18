أحمد كريمة: العمل مع الصيام في درجات حرارة عالية "جهاد"

قال الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن النبي محمد عليه الصلاة والسلام، قال إن صدقة الفطر من خصائص شهر رمضان.

وأضاف كريمة، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نور النبي" على قناة صدى البلد، إن الله سبحانه وتعالى جعل من شهر رمضان شعائر عبادية دينية، مالية، فكرية، وقلبية، مثل صلاة التراويح، وأداء العمرة، وصدقة الفطر، وأن يعيش مجردًا عن المعاصي.

وحول ثواب الصيام مع ارتفاع درجات الحرارة، قال إن الجيش والشرطة يجاهدان جهادا مشروعا، وبالنسبة للمدني الذي يعمل في ظل هذه الأجواء وهو صائم فإنه يجاهد، مصداقا لقول النبي الذي قال "إن أحب الأعمال إلى الله أحمزها"، أي أشقها.