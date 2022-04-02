حكم البرفان في رمضان.. هل يبطل الصيام؟

في أول يوم من شهر رمضان 2022 تزداد فيه التساؤلات من العباد في العديد من الأمور، أغلبها متعلق بالصيام، ولعل أبرز التساؤلات هي حكم البرفان في رمضان، فالبعض يقول أن وضع العطور في نهار رمضان لا يجوز، ويبطل الصيام، والبعض الآخر يرى أن المسألة ليست بهذا التعقد، كما أن النبي قد قال: « إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ»، والتطيب بالعطور من صور الجمال.

حكم «البرفان» في رمضان

وقد حسم هذا الجدل، الشيخ ياسر سلمي، الداعية الإسلامي والباحث الديني، في تصريح خاص لـ«الوطن»، حيث أوضح أن حكم «البرفان» في رمضان لا حرج منه وجائز شرعا، فقال: «استخدام العطور في نهار رمضان من الأمور الجائزة شرعا، ولا حرج منه».

وفي خلال حديثه عن حكم «البرفان» في رمضان، أكد أن التطيب بوضع العطور لا يبطل الصيام، وأن من يستخدم العطر في نهار رمضان، صيامه سليم، حيث قال: «استخدام العطور اثناء الصيام لا يبطله، والادعاءات المنتشرة حول أن التطيب بالعطور يفطر غير صحيحة، من يتعطر في نهار رمضان يكون صيامه سليما وليس عليه حرج»، أما بالنسبة للمرأة، فأوضح سلمي أن عليها استعمال العطور الخفيفة وتجنب العطور الفواحة التي من شأنها إثارة الغرائز، حيث قال: «تطيب المرأة بالعطر في نهار رمضان لا حرج منه شرعا، ولكن عليها بالروائح الخفيفة، التي تكفي للقضاء على الروائح الكريهة والعرق وغيره ولكن في نفس الوقت لا تكون مثيرة للغرائز».

أمين الفتوى يوضح حكم «البرفان في رمضان»

وفي نفس ذات السياق، أوضح الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في فيديو منشور على قناة الدار الرسمية، عبر موقع «يوتيوب»، حكم «البرفان» في رمضان، حيث أكد أن استخدام العطور أثناء نهار رمضان من الأمور الجائزة شرعا