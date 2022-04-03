حكم زينة رمضان وتعليق الفوانيس في الشهر الكريم.. الإفتاء تجيب

بالتزامن مع دخول شهر رمضان المعظم، تدور العديد من الأسئلة والاستفسارات حول الأحكام، ومبطلات الصوم والإفطار وحكم زينة رمضان، إذ يتجه المسلمون في هذا الشهر إلى الاجتهاد في العبادة والطاعة وتجنب المعاصي والذنوب، فهدفهم الأساسي خلال شهر رمضان هو اغتنام ثوابه وفضله وألا يخرجوا منه خاسرين.

حكم زينة رمضان

وعن حكم زينة رمضان، أعلنت دار الإفتاء المصرية في بيان صادر عنها، إجازة تعليق الزينة والأنوار والأهلة والفوانيس وغيرها باعتباره نوعا من التعبير عن الفرح والسرور بقدوم شهر رمضان المبارك، وكذلك جواز تهنئة الناس بعضهم بعضًا واستعمال عبارة «رمضان كريم»؛ استنادا الى عدم ورود نص شرعي يحرم ذلك.

وعن حكم زينة رمضان والفوانيس، قال الدكتور أحمد المالكي، أحد علماء الأزهر الشريف، في تصريح سابق لـ«الوطن»، إن شراء زينة رمضان والفوانيس فرحة يعبر بها المسلمون عن استقبال الشهر المعظم، مؤكدا أن التيارات التي تدعو لتحريمها تهدف الى نشر الظلام بين المصريين، مضيفا أن سيدنا على بن أبى طالب هو أول من احتفل بالزينة، فكان يزين المساجد بشكل دائم مع قدوم شهر رمضان، تعبيرا منه عن احتفاله باستقبال الشهر الكريم ونشر الفرحة وسط عموم المسلمين، فهذا الأمر لا يوجد أى نص أو حديث يحرمه وما هى إلا فتاوى شاذة تصدر من متشددين.

حكم قول رمضان كريم

وجاء في حكم قول رمضان كريم، أن قول عبارة رمضان كريم ليس من الأمور المحرمة، بل إن تبادل التهنئة مع بداية الشهرالمبارك من الأمور المستحبة، لما في ذلك من تعظيم لشعائر الله، وذلك بحسب ما جاء على لسان الدكتور أحمد محمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في فيديو عبر صفحة الدار الرسمية، على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك».