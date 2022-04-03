مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم 2 رمضان في جنوب سيناء

تقع محافظة جنوب سيناء في الركن الشمالي الشرقي من مصر وهي البوابة الشرقية لمصر، وتمتد علي مساحة 30 ألف كيلو متر مربع، على خليجي السويس والعقبة.

وتقع المحافظة شرق خط جرينتش الذي يحدد التوقيت الزمني واختلاف التوقيت بين كل مدينة وأخرى، خطوط الطول هي التي تحدد توقيت المدن والبلدان، مع بداية شهر رمضان المبارك يقوم المواطنين في جنوب سيناء في مختلف المدن بتتبع محرك البحث جوجل لتحديد أوقات أذان المغرب في كل مدينة.

خط الطول في شرم الشيخ

وتختلف توقيتات الصلاة في مدينة السلام بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء عن مدن مصر، حيث تقع المدينة البالغ مساحتها 480 كيلو مترًا مربعًا علي خط الطول: 34.3299505 شرقًا وفقًا للأقمار الصناعية، ويسبق أذان المغرب في شرم الشيخ معظم محافظات مصر وبفارق يصل 5 دقائق.

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء قال لـ«الوطن» إن شرم الشيخ تسبق مدن المحافظة وباقي المحافظات في أذان الصلوات، لأنها تقع علي خط طول مختلف، وهي التي تسبق في شروق وغروب الشمس.

موعد أذان المغرب في شرم الشيخ

وقال الشيخ اسماعيل الراوي وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة جنوب سيناء، إن توقيتات الصلاة في مدينة شرم الشيخ في شهر رمضان تختلف عن باقي المدن في محافظات مصر، وقال إن أوقات الأذان والصلاة للفروض اليوم الأحد 2 رمضان، كالتالي: أذان الفجر 4.4، والشروق 5.31، أذان الظهر 11.46، أذان العصر 3.17، أذان المغرب 6.1، أذان العشاء 7.18.