معرض أهلا رمضان في جنوب سيناء 2022.. تخفيضات 30% عن أسعار السوق

شهدت محافظة جنوب سيناء، افتتاح عدد من معارض أهلا رمضان 2022، التي دعمتها وزارة التموين، لتوفير السلع الغذائية التي يحتاجها البيت طوال الشهر الكريم، وبأسعار مناسبة، وتخفيضات كبيرة عن أسعار الأسواق.

وجرى افتتاح معرض أهلا رمضان في جنوب سيناء 2022، في ثلاث مدن مختلفة، وكل المعارض تقدم للمواطنين السلع الغذائية من زيت وسكر وشاي وخضروات واللحوم بشتى أنواعها.

معرض أهلا رمضان في جنوب سيناء 2022.. تخفيضات 30%

وعن معرض أهلا رمضان في جنوب سيناء 2022، قال علي حماده رئيس مدينة رأس سدر، لـ«الوطن»، إنه جرى افتتاح معرضين بالمدينة، الأول بجوار تقسيم الإسكان وافتتحه اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، الشهر الماضي، ويقدم المعرض أكثر من 250 سلعة للمواطنين بأسعار أقل من السوق بنحو 30% على الأقل.

أضاف أنه جرى افتتاح المعرض الثاني في قرية أبو صويرة، وشهد المعرضان إقبالا كبيرا من المواطنين لشراء احتياجات شهر رمضان المبارك.

معرض أهلا رمضان في الطور.. اللحوم بـ100 جنيه

وأكد سامي عبدالقادر وكيل وزارة التموين بمحافظة جنوب سيناء، لـ«الوطن»، أنه جري افتتاح أكبر معرض أهلا رمضان في جنوب سيناء 2022، في مدينة الطور، على من مساحة 2000 متر مربع، ويضم أكثر من 40 تاجرا وشركة.

وتابع بأن الشركة العامة لتجارة الجملة طرحت لحوما حمراء سودانية طازجة بأسعار 100 جنيه فقط للكيلو، بالإضافة إلى ضخ كميات من اللحوم الحمراء الطازجة والمجمدة في كل المدن، مضيفا أنه جري طرح ما يقرب من 12 طن من اللحوم والأسماك والدواجن.

أكد محافظ جنوب سيناء أن معارض أهلا رمضان في المدن المختلفة نجحت في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، مشيرا إلى أن المعارض مستمرة طوال الشهر الكريم، مضيفا أن هناك مبادرات أعلنت عنها الغرفة التجارية بجنوب سيناء لفتح قسم ملابس العيد داخل المعارض.