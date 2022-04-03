عشان متتراكمش عليك.. إزاي تستعلم عن المخالفات المرورية؟

كثرت في الأونة الأخيرة تداول المواطنين لرسائل المخالفات التي اقترفوها على الطرق السريعة والمحاور الرئيسية كالإمساك بالهاتف المحمول أو القيادة دون ارتداء حزام الأمان فضلا عن تجاوز السرعات المقررة على الطرق، فكل منهما له قيمة مالية تدفع لنيابة المرور، وعليه يبحث البعض عن كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية من المنزل.

وتمنح النيابة العامة من خلال نيابات المرور على مستوى الجمهورية، إمكانية الاستعلام عن مخالفات المرور المسجلة على الرخص بكل أنواعها، وعليه تستعرض «الوطن» كيفية الاستعلام عن مخالفات السير من نيابات المرور، في إطار سلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الجريدة لقرائها على مدار الساعة.

كيفية الاستعلام عن مخالفات السيارة

- كخطوة أولى يجب الدخول على الموقع الرسمي للنيابة العامة من هنـــا، ثم يتم اختيار تبويب خدمات نيابة المرور، ومنها يتم الاطلاع على نماذج المخالفات المسجلة.

- في الخطوة التالية يتم اختيار تبويب الاستعلامات، التي تحتوي على مخالفات رخص المركبات ومخالفات رخص القيادة، فإذا كنت تريد الكشف عن مخالفات رخص المركبات، فاختار «الأولى» وقم بتدوين المعلومات المطلوبة، وهي إدخال رقم الرخصة واضغط على «إجمالي المخالفات».

وتمنح خدمة الاستعلام عن مخالفات السير من خلالها الاستعلام عن خدمات أخرى منها، خدمة توصيل شهادة براءة الذمة، إمكانية الدفع عند الاستلام، خدمة الدفع عن طريق بطاقات الائتمان وكروت ميزة الحكومية، خدمة التظلم من قيم المخالفات، خدمة متابعة حالة الطلبات، وخدمة إلغاء الطلبات الإلكترونية.

إجراءات التصالح الفوري في مخالفات المرور

كما يمكن للمواطن التصالح الفوري في المخالفات المرورية وبشكل إلكتروني وذلك من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي للنيابة العامة من الرابط السابق، ثم قم باختيار خدمات نيابات المرور، ومنها قم باختيار الأيقونة الخاصة بالتصالح الفوري واستكمل البيانات المطلوبة لإتمام عملية التصالح.

أبرز المخالفات في قانون المرور الجديد

- استخدام التليفون يدويًا أثناء القيادة.

- عدم وضع اللوحات المعدنية للمركبة في المكان المقرر لها.

- عدم استخدام حزام الأمان.

- عدم استخدام قائد الدراجة النارية غطاء الرأس الواقي.

- القيادة تحت تأثير الكحول.

- تلويث الطريق.

- التحرك بسرعة تقل عن الحد الأدنى للسرعة المقررة.

- استخدام المركبة في غير الغرض المبين برخصتها.