رابط موقع مرور مصر للاستعلام عن مخالفات المرور وسدادها إلكترونيا

أطلقت وزارة العدل المصرية، رابط موقع مرور مصر، الذي يتيح الاستعلام عن مخالفات المرور وسدادها إلكترونيا من خلال وسائل الدفع المختلفة، دون الحاجة إلى الذهاب لمكتب المرور بشكل شخصي، في إطار التحول الرقمي، وميكنة أجهزة الدولة للتسهيل على المواطنين، حيث تضمنت ​لائحة المخالفات والعقوبات المرورية، العديد من الغرامات التي تطبق حال ارتكاب مخالفات مرورية، منها مخالفات لا يجوز التصالح عليها.

رابط موقع مرور مصر للاستعلام عن مخالفات المرور

ويتيح رابط موقع مرور مصر للاستعلام عن مخالفات المرور، عدد من الخدمات المرورية التي تهم قائدي المركبات بكل أنواعها، بداية من الاستعلام، نهاية بالسداد وطرق الدفع المتاحة، من خلال الموقع، فضلًا عن إمكانية التظلم على المخالفات، دون الحاجة إلى الذهاب لمقر النيابة العامة، من خلال التظلم أون لاين، وفقا لما أوضحته النيابة العامة عبر بوابتها الرسمية.

التظلم على المخالفات المرورية

التظلم على المخالفات المرورية نظمه القانون، وفق عدد من الإجراءات المتبعة للتظلم من المخالفات التي يتمّ رصدها بشأن المركبات والسيارات، بخلاف التظلم الورقي أمام نيابات المرور، من خلال إتاحة خدمة التظلم الإلكتروني، خاصة مع رصد مخالفات مرورية يتمّ إرسالها على رقم الهاتف الخاص بقائد المركبة.

إجراءات التظلم على قيم مخالفات المرور إلكترونيا

وحددت النيابة العامة، اجراءات التظلم على قيم مخالفات المرور إلكترونيا، والتي جاءت على النحو التالي:

تسجيل الدخول على البوابة الرسمية للنيابة العامة، تحديد خدمة الاستعلام الإلكتروني عن قيم المخالفات المرورية، ثم الاستعلام عن مخالفات رخص القيادة، إدخال البيانات الخاصة برخصة القيادة، من خلال كتابة الرقم القومي، نوع الرخصة، المحافظة التابع لها وحدة التراخيص، ثم الضغط على إجمالي المخالفات، والتظلم على مخالفات المرور إلكترونيا بالضغط على أيقونة التظلمات واختيار نوع التظلم سواء على رخص المركبات أو رخص القيادة، لتظهر على الشاشة بيانات إيصال التظلم، ورقم الطلب الخاص به، ويحفظ الرقم لاستخدامه في المتابعة لاحقا.