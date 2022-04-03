«الوطن» تتصدر التريند بعد ظهورها القوي بمسلسل الاختيار 3.. شريك أساسي في صناعة القرار

تناولت الحلقة الأولى من مسلسل «الاختيار 3 »، الذي يذاع طوال الموسم الرمضاني 2022، مؤتمر شباب حركة تمرد الذي عُقد بمقر جريدة «الوطن» في الفترات العصيبة التي تزامنت مع اندلاع ثورة 30 يونيو، ونزول المصريين بالملايين في شوارع وميادين مصر، مطالبين بعزل محمد مرسي، والإطاحة بحكم الإخوان إلى الأبد، وجاء مؤتمر قادة حركة تمرد في وقت عصيب وحاسم للتأكيد على مطالب الشعب المصري التي تمثلت في شعار «يسقط حكم المرشد».

وبحلقة الأمس ظهرت لقطات من المؤتمر التاريخي الذي استضافته الوطن، وظهر قادة حملة تمرد وهم يتحدثون وخلفهم شعار الوطن، ما أثار فضول الكثيرين للبحث عن تفاصيل هذا المؤتمر ومعرفة المزيد عنه، والبحث عن جريدة الوطن عموما، وتسبب هذا الاهتمام في تصدر اسم جريدة «الوطن» منصّات التواصل الاجتماعي وخصوصًا «فيس بوك»، إذ بحث عن اسم الوطن أكثر من 600 ألف شخص، في أقل من 24 ساعة، منذ عرض الحلقة الأولى من مسلسل الاختيار 3 وحتى الآن.

«الوطن» تستضيف مؤتمر «تمرد»

كان قرار استضافة جريدة الوطن لمؤتمر حركة تمرد، جريئًا من قيادات الجريدة في ذلك الوقت، خصوصا بعد إعلان مؤسسي الحركة، تمسك المصريين بمطالبهم وعزل الرئيس الإخواني محمد مرسي، كاشفين عن الصعوبة التي وجدوها في إقامة المؤتمر في تهديدات الجماعة الإرهابية التي أرهبت الشعب المصري ومارست تجاهه كل أشكال العنف، ومثلت استضافة جريدة الوطن لهذا المؤتمر انحيازا واضحا ومعلنا من قيادات الجريدة بالانضمام لصوت الشعب.

جريدة الوطن تحت مرمى نيران الإخوان

ولم يكن استضافة الوطن للمؤتمر الصحفي موقف وليد اللحظة، ولكن سبقتها مواقف عدة للانحياز للشعب ومصلحة الوطن، والوقوف في وجه الجماعة الإرهابية مهما كان الثمن، والذي كلف الجريدة الكثير من الخسائر المادية، وجعلها في مرمى النيران، حيث توجهت أعداد كبيرة من أنصار الشيخ حازم أبوإسماعيل لمقر الجريدة لمحاصرته، وواقعة أخرى اقتحم فيها أعضاء الجماعة الإرهابية المقر وأشعلوا النيران فيه بعد الاعتداء على أمن الجريدة وأفرغوا طفايات الحريق حتى لا يتمكن الموجودون في المبنى من إخماد الحريق، الواقعة التي كبدت الجريدة قرابة مليون جنيه، هذا بجانب ملاحقة مصوري الجريدة في أثناء أداء عملهم فى تغطية الفعاليات والمظاهرات التي ملأت شوارع مصر آنذاك.

مسلسل «الاختيار 3» من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي، ومن بطولة أحمد عز وكريم عبد العزيز وأحمد السقا وياسر جلال وإيمان العاصي وخالد زكي، أما الموسيقى التصويرية للعمل فهي من تأليف الموسيقار خالد الكمار.