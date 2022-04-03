رئيس «الدلتا للسكر»: مصر حققت الاكتفاء الذاتي.. وننتج 350 ألف طن سنويا

قال الدكتور أحمد أبواليزيد، رئيس شركة الدلتا للسكر التابعة لوزارة التموين، إن الشركة تنتج السكر من محصول البنجر، مشيرًا إلى أنّها إحدى الشركات المساهمة التي تشارك فيها وزارة التموين بحصة تبلغ 56%، ويتم إنتاج 350 ألف طن سكر سنويًا.

أبواليزيد: حدثت لدينا طفرة في صناعة السكر

وأضاف «أبواليزيد» خلال مداخلة له عبر الفيديو ببرامج «هذا الصباح» والمذاع على «إكسترا نيوز»، أنّ المصنع يخرج كل منتجات السكر كالمولاس وتفل البنجر والذي يستخدم في الأعلاف: «إحنا في الواقع مجموعة من الشركات ولينا مساهمة في شركة النوبارية للسكر، وفي الواقع فمصر حصل فيها طفرة خلال الـ6 سنوات الماضية فيما يخص صناعة السكر».

أبواليزيد: المصانع تنتج 1.8 مليون طن سكر

وأوضح أن صناعة السكر الأساسية في مصر كانت من قصب السكر من منطقة الوجة القبلي، وتنتج مصر سنويا سكر من القصب يقرب من 900 ألف طن: «اللي دخل جديد في المعادلة هو إنّ فيه 8 مصانع لإنتاج السكر من محصول بنجر السكر، وتلك المصانع تنتج 1.8 مليون طن سكر»

وأكد أن مصر باتت تحقق اكتفاءً ذاتيًا اقترب من 90% من السكر، والعام المقبل أو خلال العامين المقبلين ستحقق مصر اكتفاء ذاتيًا في تلك السلعة المهمة، وهي أرخص مصدر طاقة موجود والمواطن لا غنى عنه.

وأشار إلى أنّ الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، يتلقى تقريرا يوميا من شركة السكر للصناعات التكاملية، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية، يتضمن إجمالي توريدات قصب السكر التي تتسلمها الوزارة من المزارعين منذ بدء موسم التوريد نهاية شهر ديسمبر الماضي والمستمر حتى شهر أبريل المقبل.