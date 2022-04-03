هل الصيام يرفع نسبة السكر؟.. افطر خفيف وتجنب «الأكل المليان زيت» والسكريات

استقبلت وزارة الصحة والسكان على الخط الساخن لها 105 عددًا من التساؤلات المتعلقة بصيام مرضى السكر في رمضان والتي تضمنت هل الصيام يرفع نسبة السكر؟ ما هو معدل السكر الطبيعي للصائم وما هو أعراض انخفاض السكر في الدم، ونشرت وزارة الصحة تقرير رسمي للإجابة عن استفسارات المواطنين، إذ قدمت روشتة وقائية يمكن للمواطنين اتباعها خلال شهر رمضان خاصة مرضى السكر.

مرضى السكر في رمضان

وقالت وزارة الصحة إنَّ هناك عوامل تجعل تأثير الصيام في شهر رمضان يختلف من شخص إلى آخر، موضحًا أنَّ الأشخاص المصابين بالنوع الأول للسكر يختلفون عن الأشخاص المصابين بالنوع الثاني، لذلك على مرضي السكر قبل أخذ قرار الصيام استشارة الطبيب المختص والمشرف على الحالة.

وفيما يتعلق بالسؤال الوارد حول «هل الصيام يرفع السكر؟»، أكّدت وزارة الصحة والسكان في تقريرها أنَّ هناك بعض العادات التى تؤدي الى رفع مستوى السكر في الدم، وتضمنت تناول كميات كبيرة من السكريات بعد وجبة الإفطار، وهذا يعمل على رفع مستوى السكر في الدم.

ما هو معدل السكر الطبيعي للصائم؟

وتابعت وزارة الصحة أنَّ تناول كميات كبيرة من الإفطار يؤدى إلى رفع مستوى السكر فى الدم بالإضافة الى اكتساب سمنة عالية وزيادة الوزن، وتناول الحلويات بكثرة وتناول الطعام الذي يحتوى على الزيت الكثير، وفيما يتعلق بمعدل السكر الطبيعي للصائم، أشارت وزارة الصحة والسكان الى أنَّه يكون من 99/70 أي أقل من 100 مج- ديسيلتر.

أعراض انخفاض السكر في الدم

واستعرضت وزارة الصحة أعراض انخفاض السكر في الدم موضحة أنَّها تتمثل في الإرهاق، وشحوب لون الجلد، والجوع، والقلق، والتعرق الشديد، والدوار، وتسارع ضربات القلب، وعدم القدرة على التركيز، مطالبة المواطنين التواصل مع الوزارة من خلال منصاتها الإلكترونية المختلفة وتقديم أي استفسارات أو تساؤلات، مؤكّدة أنَّه يتمّ الرد عليها مباشرة من خلال المصادر الرسمية.