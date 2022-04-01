 أسعار السلع التموينية لشهر أبريل 2022.. السكر ثابت عند 10.5 جنيه

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن قائمة أسعار السلع التموينية لشهر أبريل 2022، لم يتم تغيير فيها أي شيء خاصة سلع الأرز والسكر والزيت، موضحة أن مقررات تموين شهر أبريل بدأ صرفها من منافذ البدالين وفروع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ مشروع جمعيتي بداية من اليوم الجمعة 1 أبريل.

أسعار السلع التموينية لشهر أبريل 2022

وجاءت أسعار السلع التموينية لشهر أبريل 2022، والمغلقة حاليا في منافذ «البقالين» ضمن قائمة مقررات تموين الشهر الجاري كالتالي.

- سكر معبأ 1 كجم بسعر 10.5 جنيه.

- أرز معبأ 1 كجم بسعر 8 جنيهات.

- مكرونة 400 جرام 4 جنيهات.

- مكرونة 500 جرام بسعر 5 جنيهات.

- مكرونة 800 جرام 8 جنيهات.

- عدس مجروش 500 جرام بسعر 11 جنيها.

- فول معبأ 500 جرام بسعر 7.50 جنيه.

- مسلی صناعي 800 جرام بسعر 24 جنيهًا.

- شاي ناعم 40 جرام بسعر 3 جنيهات.

- صلصة 300 جرام بسعر 4.75 جنيه.

- جبنة تتراباك 250 جرام بسعر 6 جنيهات.

- جبنة تتراباك 500 جرام 11 جنيهًا.

- مسحوق أتوماتيك 1 كجم 17.50 جنيه.

- مسحوق عادي يدوي 800 جرام 10.50 جنيه.

- صابون غسيل 125 جرام 2.25 جنيه.

- صابون تواليت 125جرام 5.50 جنيه.

- حليب جاف 125 جرام 17 جنيهًا.

- خل 5% 900 مللي بسعر 4.25 جنيه.

- زيت خليط 1 لتر 25 جنيهًا.

- زيت خليط 800 مللي لتر 20 جنيهًا.

- كیس ملح طعام 300 جرام بسعر 1 جنيه.

- بار حلاوه طحينية ساده 40 جرام بسعر جنيهان.

- كیس سايل غسيل أواني 80 جم بسعر جنيهان.

- بسكويت يويوز ساده 1 جنيه.

- بسكويت يويوز ويفر أنواع جنيهان.

- بسكويت تومور أنواع 3 جنيهات.

- بسكويت بوو أنواع 3 جنيهات.

وبالتزامن مع إعلان أسعار السلع التموينية لشهر أبريل 2022، أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ضخ مئات الآلاف من السلع التموينية للمنافذ من أجل توفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية خلال شهر رمضان الكريم، موضحة أنه يتم ضخ يوميات 4 آلاف طن من السكر و3 آلاف طن من الزيت وألف طن من المكرونة وألف طن من الأرز.