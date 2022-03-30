«صيدلة القاهرة» تستضيف ندوة «مستقبل الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية» اليوم

تنظم كلية الصيدلة في جامعة القاهرة، ندوة علمية بعنوان «الذكاء الاصطناعي في مجال الصيدلة والرعاية الصحية.. رؤية نحو المستقبل الرقمي»، اليوم الأربعاء، عبر منصة زووم، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، وتحت إشراف الدكتورة شهدة المراغي، عميد الكلية، في إطار حرص الجامعة على خلق مناخ بحثي متطور يواكب أعلى درجات التقدم في مجال العلوم الطبية والرعاية الصحية بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة.

تعليم رقمي ذكي

وقال الخشت، إنّ جامعة القاهرة تسعى إلى توفير فرص تعليم رقمي ذكي بجودة عالية في مختلف العلوم والمجالات عامة والعلوم الصحية خاصة، من حيث تطوير الإمكانات التعليمية والتدريبية لضمان تأهيل خريجين متميزين في المجالات الطبية والممارسات الإكلينيكية، ودعم التكنولوجيا الصحية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أنّ تأثيرات الذكاء الاصطناعي امتدت لتشمل جميع مجالات الحياة التي أصبحت تتجه نحو الرقمنة، ما يستلزم مواكبتها والاستثمار فيها لتحقيق النهضة والازدهار.

الذكاء الاصطناعي وتطوير الأدوية

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أنّ الندوة تهدف إلى التعريف بالذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في مجال العلوم الطبية والصيدلية، وتحديدا في اكتشاف وتطوير الأدوية وزيادة فاعليتها، وتحسين الرعاية الصحية المقدمة عن طريق تطوير أنظمة التصوير والأشعة التشخيصية، التي تؤدي إلى سرعة تعريف وتحديد الحالات المرضية.

ولفت الخشت، إلى أنّ المحاور الأساسية للندوة، ترتكز على اكتشاف الأدوية من خلال تطبيق الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بأهداف جديدة للأدوية في الأورام السرطانية، إضافة إلى تطوير منظومة التصوير والأشعة التشخيصية والرنين المغناطيسي، لزيادة دقة التشخيص في تقديم الرعاية الصحية السليمة.

من جانبها، قالت الدكتورة شهدة المراغي، عميد كلية الصيدلة، إنّ الندوة يشارك بها أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وطلبة الدراسات العليا بالكلية، والباحثون من الهيئات المختلفة، والمهتمون بمجال الصيدلة والرعاية الصحية، مضيفة أنّ الندوة تضم محاضرتين، الأولى بعنوان «تطبيق الذكاء الاصطناعي في التصوير الطبي واكتشاف الأدوية»، والثانية بعنوان «تطبيق البصمة النسيجية الشاملة لاكتشاف أهداف علاجية للأورام».