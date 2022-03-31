«الرعاية الصحية»: وفد من «الجايكا» يزور منشآت الهيئة بالأقصر ويشيد بالخدمة

زار وفد رفيع المستوى من وكالة اليابان للتعاون الدولي «الجايكا»، عدد من المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، لاستطلاع مؤشرات العمل الحالية، بمنظومة التأمين الصحي الشامل، ومتابعة مدى تطبيق الأنشطة المطورة لتحسين الجودة داخل كل المنشآت الصحية التابعة للهيئة.

وقالت الهيئة العامة للرعاية الصحية في بيانها، إن زيارة الوفد التي استمرت على مدار يومين، شملت جولات تفقدية بعدد من المنشآت الطبية التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر، حيث تضمنت زيارة مستشفيات (طيبة التخصصي بمدينة إسنا، وإيزيس التخصصي، حورس التخصصي)، لافتة إلى أن ذلك يأتي في إطار تحسين جودة الخدمات الطبية داخل كافة المنشآت الصحية التابعة للهيئة بالمحافظات، وبما يعكس تقديم خدمة طبية تليق بالمواطن المصري.

تطبيق برامج أنشطة تحسين الجودة

وتابع البيان: تهدف الزيارة إلى الوقوف على تطبيق برامج أنشطة تحسين الجودة داخل المستشفيات والتي تتضمن نهج 5S-KAIZEN-TQM، لافتًا إلى التزام كافة المستشفيات والقوى البشرية بها، مع الالتزام بنشر ثقافة الجودة وتنفيذ انشطتها.

وخلال الزيارة تم استعراض آليات العمل داخل منشآت هيئة الرعاية الصحية، وآليات التعامل مع شكاوي ومقترحات المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وكذلك أهمية التنسيق بين أقسام التدريب والجودة، فيما يتعلق بخطة تدريب كافة القوى البشرية على الجودة وسلامة المرضى وضمان شمول التدريب لكل المنشآت الصحية سواء مستشفيات أو وحدات ومراكز طب الأسرة بالمحافظة، علاوة على مناقشة أحدث برامج التدريب والتعليم الطبي المستمر وآليات التدريبية الحديثة، بما يحقق استفادة لكافة القوى البشرية بالهيئة وسواء للعاملين في التخصصات الطبية أو غير الطبية.

بمستوى الخدمات الصحية المقدمة

فيما أشاد الوفد، بتأثير تطبيق أنشطة 5S في فرق تحسين العمل داخل المستشفيات، ومنها آليات تقليل الوقت اللازم للبحث والاستعانة بالمواد والمعدات اللازمة في وحدات العناية المركزة، والتأثير الملحوظ لهذه الأنشطة في تأمين بيئة العمل بكافة أقسام المستشفيات، التي تم تطبيق المشروع بها، مؤكدين على ضرورة توثيق أنشطة المستشفيات، وأهمية الالتزام بنظام الإبلاغ عن الحوادث مع نشر ثقافة عدم اللوم لتجنب الحوادث ومنع تكرارها.

وفي غضون الزيارة، أشاد الوفد أيضًا بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمنتفعين بالتأمين الصحي الشامل بالأقصر، مؤكدين تميز مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد الذى من شأنه خلق مظلة تأمينية صحية للمواطنين المصريين، وفقًا لأعلى الممارسات الطبية، وذلك بالاعتماد على التجارب الدولية الرائدة في الحفاظ على استمرارية تميز الخدمات الطبية بما يضمن أعلى جودة تليق بالمواطن المصري.

هذا وقد ضم وفد الزيارة مستر سوزوكي «كبير الاستشاريين في مشروع الجايكا»، مسز هيروكو «استشاري صياغة مشروعات بالجايكا»، دكتور عمار فرج موسى «المسؤول التقني لمشروع الجايكا»، كما رافق الوفد، الدكتورة مروة طه «مدير إدارة الجودة بهيئة الرعاية الصحية ومدير المشروع»، الدكتورة سارة سيد «مدير إدارة الجودة بفرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر»، الدكتور إسلام صلاح «منسق وطني لمشروع الجايكا».

وأشار الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل بالمحافظات، إلى سعي الهيئة الدائم للاستفادة من الخبرات الدولية وشركاء التنمية الدوليين في مجال التأمين الصحى الشامل.

وأكد أن التعاون بين الجانب المصري و«الجايكا»، يسهم في نقل نظم محدثّة من الجانب الياباني لضبط آليات الرقابة والمتابعة لأنظمة التشغيل الخاصة بالهيئة العامة للرعاية الصحية، بما يضمن جودة مخرجات العمل ومن ثم جودة الخدمات المقدمة بمستشفيات الهيئة، حيث يسهم هذا التعاون بدوره في تجنيب الهيئة باعتبارها ذراع الدولة الرئيسي لتقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة العوائق التي واجهتها اليابان، وتستفيد من ممارسات الجانب الياباني السليمة في تطبيق نظام التأمين الصحي خلال الـ50 عاما الماضية.