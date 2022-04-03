«القومي للإعاقة»: نركز على تعليم مصابي التوحد بالمدارس النظامية

تحدّثت الدكتور إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي لذوي الإعاقة، عن احتفالات العالم اليوم باليوم العالمي للتوعية بطيف التوحد، والذي خصصته الأمم المتحدة للتوعية بهذا المرض، موضحة أنّ أعراضه تظهر على الأطفال في سن مبكرة للغاية، ويكون بعدها بحاجة لدعم نفسي للاختلاف العصبي الذي أصابه.

وأضافت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منة فاروق، والإعلامي باسم طبانة، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنّه يجب توعية المجتمع بالتكيّف مع مريض طيف التوحد، والتمتع بتكافؤ الفرص والمشاركة الفعالة والكاملة في المجتمع، واحترامهم ودعمهم لعيش حياتهم بأمان، وعدم تعريضهم للتنمر، فهو مرض مثله مثل أي مرض قد يتم الشفاء منه ودمج المريض بالمجتمع.

إضاءة مبنى «القومي للإعاقة» باللون الأزرق

وأوضحت كريم، أنّ المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أنار مبنى المجلس باللون الأزرق، الذي يشير للدعم والمشاركة للأشخاص المصابين بالتوحد، موضحة أنّ الإصابة بطيف التوحد لها درجات، وليست درجة واحدة.

المجلس هذا العام يركز على التعليم الشامل

وتابعت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أنّ المجلس هذا العام يركز على التعليم الشامل، إذ إنّه الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة 2030، وتشارك بها مصر بقوة في كل الوزارات، مشيرة إلى أهمية تعليم مصاب التوحد في المدارس النظامية، كي لا يتم عزله عن المجتمع، أو إعطاؤه شعورًا بأنّه إنسان ليس له مشاركة بهذا المجتمع، والتركيز على التعليم الشامل، الذي يجمع الأطفال العاديين ومصابي التوحد.