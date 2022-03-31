مايان السيد عن دورها في «إلا أنا»: عاوزة الناس تعرف مرض التوحد (فيديو)

قالت الفنانة مايان السيد، إنّ دورها في مسلسل «إلا أنا» من أحلى الأدوار بالنسبة لها، متابعة: «كنت مهتمة بقضية التوحد، وكنت عاوزة أقدم الشخصية دي للناس، ويحبوا الناس اللي عندهم توحد، ويفهموهم أكتر، لأني مكنش عندي معلومات كافية للتوحد».

دوري في «إلا أنا» كان تحديا

أضافت مايان السيد، خلال استضافتها مع أخواتها ووالدتها ببرنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على شاشة قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، اليوم، أنها كان لديها معلومات بسيطة عن مرض التوحد قبل اشتراكها في المسلسل، خاصة أنه لا يوجد تسليط ضوء درامي على هذه القضية، «مظهرتش بنت قبل كدة في مسلسل عندها توحد، ودة كان تحدي بالنسبة ليا».

مكنتش بشوف أهلي وأصحابي

أشارت مايان، إلى أنها لم ترى أهلها بسبب تصوير المسلسل، «مكنتش بشوف أهلي وأصحابي، كنت أنا خديجة بس، ولما حد كان يقولي مايان كنت بزعق، وأقولهم أنا خديجة محدش يقولي مايان، مكنتش بفصل».

ولفتت إلى أن هناك الكثير من الأشخاص ساعدوها على تأدية دور «خديجة» في مسلسل «إلا أنا»، متابعة: «من غيرهم مكنتش هعرف أعمل الدور بالشكل دة، على رأسهم المخرجة ياسمين أحمد كامل، مخرجة عبقرية وحساسة وحسستني بالمسؤولية، وقالت لي احنا بنعمل حاجة مهمة جدا، ومحتفلتش بعيد ميلادي عشان أذاكر دوري، وكان معاها حق، لأن الموضوع كبير».

تأثر دراستها بسبب التمثيل

وعلقت الإعلامية منى الشاذلي على تأثر مايان السيد في دراستها، بسبب تزامن ذلك مع دخولها عالم التمثيل، قائلة: «القصة باختصار مايان شطورة جدا، بس دخولها في الجامعة توافق مع دخولها عالم التمثيل، فبقت تغيب والأساتذة هناك ملهمش فيه، فاتأخرت حبتين تلاتة، هستضيفك بعد السيمستر دة ومعاكي الشهادة».