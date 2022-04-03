قيمة زكاة الفطر 2022.. اعرف الشروط وموعد إخراجها

منذ بداية شهر رمضان، ويبحث الكثيرون عن مجموعة من الأسئلة التي تخص زكاة الفطر منها قيمة زكاة الفطر 2022، وحديث زكاة الفطر وميعاد زكاة الفطر وشروط زكاة الفطر وقيمة زكاة الفطر للفرد 2022 وعلى من تجب زكاة الفطر؟ وهل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا؟ أسئلة أجابت عليها دار الإفتاء ونستعرضها في السطور المقبلة.

قيمة زكاة الفطر 2022

أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن قيمة زكاة الفطر 2022، تكون بحد أدنى 15 جنيها مصرياً فقط لا غير للفرد الواحد.

شروط زكاة الفطر

أشارت إلى أنّ زكاة الفطر لا تعطى إلا للفقراء والمساكين، وهم من لا يملكون كفايتهم في يوم العيد، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما المتقدم: طعمة للمساكين، أما بقية الأصناف الستة فلا يعطون من صدقة الفطر إلا إذا كانوا فقراء أو مساكين فقط، ومقدار زكاة الفطر يكون صاع عن كل مسلم، والصاع يساوي 2.176 كيلو جرام.

ميعاد زكاة الفطر

وأكدت دار الإفتاء أنّه يستحب إخراجها يوم العيد قبل صلاة العيد، وله أن يعطيها للساعي قبل ذلك بيوم أو يومين، ولا يشرع تأخيرها بعد الصلاة، ولا تجزئ عنه، وأوضحت أن إخراج زكاة الفطر يوم العيد، بناءا على حديث ابن عمر رضي الله عنه: وأمر بها أن تخرج قبل الصلاة، ولأنها من شعائر يوم العيد، والمقصود بها تطهير الصائم بعد شهره، وإسعاد الفقراء في عيدهم.

وأكدت أنه لا يجوز إعطائها للساعي قبل ذلك بيوم أو يومين فلحديث ابن عمر رضي الله عنه: (كانوا يعطونها قبل الفطر بيوم أو يومين، وجاء عن نافع أن هذا الإعطاء كان للعامل، لافتة إلى عدم إجزائها بعد صلاة العيد فلحديث ابن عباس رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات

حديث زكاة الفطر

لقد ورد في زكاة الفطر حديث زكاة الفطر، لابن عمر رضي الله عنهما السابق، قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير .. على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، كما يستحب أن تخرج عن الجنين كما قال أبو قلابة: كانت تعجبهم صدقة الفطر عن الصغير والكبير حتى الحمل في بطن أمه.

على من تجب زكاة الفطر؟

تجب الزكاة بضابطين، الأول: كل مسلم ومسلمة صغير أو كبير، حر أو عبد، والثاني: ملك ما يزيد عن حاجته وحاجة من يعوله في يوم العيد.

هل يجوز اخراج زكاة الفطر نقدا؟

أكدت دار الإفتاء أنه يجوز إخراج زكاة الفطر نقودا، وفقا لمذهب الحنفية وجماعة من التابعين وطائفة من العلماء، موضحة أن مقصود الزكاة الإغناء وسد حاجة الفقراء، وهو متحقق بالطعام والنقد.