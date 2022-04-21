رحلة 20 عاما في إسرائيل.. «رأفت الهجان» حكاية جاسوس مصري حير الملايين

طيلة 20 عامًا، استمرت رحلة الجاسوس المصري في إسرائيل رأفت الهجان، وهي الحكاية التي حيرت ملايين الأشخاص حول العالم، نظرا لدقته وبراعته وقوته في المعلومات التي كان ينقلها إلى مصر خلال تلك الفترة.

المسلسل مأخوذ بالكامل من المخابرات المصرية

تقول خلود الرفاعي، مقدمة برنامج «تريندات زمان» على تليفزيون الوطن، إن رأفت الهجان أو رفعت علي سليمان الجمال هو بطل مصري قرر التلفزيون المصري تقديمه في عمل درامي أذيع في شهر رمضان من عام 1988: «المسلسل اتاخذ بالكامل من المخابرات العامة المصرية، وهي قصة حقيقية».

«الهجان» عاش في إسرائيل 20 عاما بعد هجرته من مصر

وتضيف «الرفاعي»، أنه وبعد هجرته من مصر لإسرائيل، عاش هناك طيلة 20 عاما، وكوّن خلالها شبكة كبرى لضخ معلومات سرية لجهاز المخابرت المصرية، وكان لتلك المعلومات الأثر الأكبر في انتصار مصر على إسرائيل.

كما أوضحت أن الفنان عادل أمام كان مرشحا للظهور بدور بطل العمل الفني، ولكنه لم يوافق على ذلك لأن القصة الخاصة بالمسلسل تعتمد على التذكر فيما حدث مسبقا، وهو الأمر الذي رفضه الفنان عادل إمام: «الملاحظات أزعجت كاتب السيناريو صالح مرسي، وفي الآخر انتصرت رؤية الكاتب وراح المسلسل للفنان محمود عبدالعزيز».