مصرع مسجل خطر على يد بائعتين متجولتين في سوهاج.. «حاول التحرش بهما»

لقي بائع متجول «مسجل خطر» في محافظة سوهاج، مصرعه بعدة طعنات متفرقة في الجسد، إثر تعديه لفظيا على بائعتين متجولتين بكلمات خادشة للحياء، طعنتاه على إثرها بسلاح أبيض كان بحوزة إحداهما، ونُقلت الجثة إلى مستشفى سوهاج العام.

مصرع المجني عليه

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم الشرباش، مدير أمن سوهاج، إخطار من مستشفى سوهاج العام، بوصول «حسين ا. ح» - 36 عاما، بائع متجول، إلى مستشفى سوهاج العام «جثة هامدة»، إثر إصابته بعدة طعنات نافذة في الجانب الأيمن من الصدر وأسفل البطن، ويقيم دائرة قسم أول سوهاج، وسبق اتهامه في 24 قضية، تنوعت بين سرقة متجر وسرقات متنوعة ومخدرات وسلاح دون ترخيص وسرقة.

سبب الواقعة

وتبيّن حدوث مشادة كلامية بين المتوفى، و«سماح ح. م» 17 عاما، بائعة متجولة، و«دنيا ح. م» 22 عاما، بائعة متجولة، ومقيمتان بدائرة القسم، بسبب معاكستهما، فاعتدت المتهمة الأولى عليه بسلاح أبيض كان بحوزتهما، ما نتج عنه إصابته التي أودت بحياته.

ضبط المتهمتين وأداة الجريمة

وجرى ضبط المتهمتين، وبحوزة الأولى الأداة المستخدمة، وبمواجهتهما أقرتا بارتكاب الواقعة، حيث حاول المتوفى التعدي عليهما لفظيا بكلمات خادشة للحياء، فخشيا تعرضه لهما، فدافعت إحداهما عنهما وحاولت إخافته بسلاح أبيض، لكنه لم يتركها، فطعنته حتى سقط جثة هامدة.

ونقل شهود الواقعة، المجني عليه إلى مستشفى سوهاج العام، وجرى التحفظ على أداة الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.