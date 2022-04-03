مصرع عاطل صعقا بالكهرباء أثناء محاولة سرقة التيار في سوهاج

شهدت محافظة سوهاج واقعتين مختلفتين حيث شهدت دائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج مصرع عاطل في العقد الثالث من عمره، صعقًا بالكهرباء أعلى أحد أعمدة الكهرباء متوسطة الجهد دائرة المركز، وتم إنزال العاطل من أعلى الأسلاك بمعرفة رجال قوات الإنقاذ البري بعد فصل التيارالكهربائي ونقله لمشرحة مستشفى اليلبنا المركزي.

اعتداء عامل على جاره بالطعن باستخدام سكين

وفي حادث آخر اعتدى عامل على جاره بالطعن باستخدام سكين مطبخ، ما أدى لإصابته بجرح طعني شبه نافذ أسفل البطن، بسبب خلافات على لهو الأطفال بدائرة مركز طهطا، وحُررت عن ذلك المحاضر اللازمة، وتمت إحالتها إلى الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.

وجرى إخطار مدير الأمن بالحادث الأول، وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج إخطارًا يفيد بوفاة أحد الأشخاص صعقًا بالكهرباء أعلى أحد أعمدة الكهرباء متوسطة الجهد بناحية دائرة مركز البلينا جنوب المحافظة.

وانتقل ضباط مباحث من مركز شرطة البلينا وقوات وحدة الإنقاذ البري وتم فصل التيار الكهربائي وإنزال المتوفي بمعرفة رجال الإنقاذ البري ومن خلال الفحص تبين أنه «رجب. ع. م. ا»، 27 عامًا، عاطل، ويقيم دائرة المركز وذلك حال محاولته سرقة أسلاك الجهد المتوسط بواسطة «زراديه» كان ممسكًا بها وتم التحفظ عليها، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى البلينا المركزي.

والد العاطل المتوفي ينفي الشبهة الجنائية

بسؤال والده «علاء م ا»، 53 عامًا، عامل، ويقيم بذات الناحية بمضمون ما تقدم ولم يتهم أحدًا بالتسبب فـي ذلك ونفي الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة «صدمة عصبية» نتيجة صعق كهربائي ولا توجد شبهة جنائية.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتمت إحالتها إلى الجهات المختصة.

التحقيق في اعتداء عامل على جاره

وفي سياق آخر اعتدى عامل على جاره بالطعن باستخدام سكين مطبخ، ما أدى إلى إصابته بجرح طعني شبه نافذ أسفل البطن، بسبب خلافات على لهو الأطفال بدائرة مركز طهطا شمال محافظة سوهاج، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم.

وبالانتقال إلى محل البلاغ وبالفحص وسؤال المصاب اتهم ا«محمود ح ا» 22 عامًا، عامل، ويقيم بذات الناحية بالتعدي عليه باستخدام سلاح أبيض عبارة عن «مطواة» كانت بحوزته ما نتج عنه إصابته بسبب لهو الأطفال.