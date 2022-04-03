تحديث بطاقة التموين 2022.. رسالة عاجلة لأصحاب السيارات الحديثة

أرسلت وزارة التموين والتجارة الداخلية، رسالة عاجلة عبر بونات صرف الخبز من شأنها تحديث بطاقة التموين 2022 خاصة لمالكي السيارات الحديثة، حيث طالبت الوزارة في نص الرسالة المرسلة عبر البونات لبعض أصحاب البطاقات التموينية ضرورة التوجه إلى المكاتب التموينية لتقديم ما يفيد من المرور ببيانات السيارات التي يملكونها.

تحديث بطاقة التموين 2022.. اذهبوا لمكاتب التموين

وقالت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن أصحاب البطاقات الذين استلموا رسائل عبر بونات صرف الخبز هي الفئات المطلوب منها تحديث بطاقة التموين 2022 وذلك عبر التوجه لمكاتب التموين التابعة لها لتقديم البيانات المخاطبين بها عبر بونات صرف الخبز.

بيانات الدخل الشامل للأسرة

وكانت أولى بيانات التحديث التي أرسلتها وزارة التموين للمواطنين هي التقدم ببيان الدخل الشامل للأسرة، وذلك من أجل جرد أصحاب الدخول المرتفعة وتنقيتهم من منظومة البطاقات التموينية.

أصحاب السيارات الحديثة

كما طالبت وزارة التموين عبر بونات صرف الخبز بداية من شهر إبريل الجاري، أصحاب السيارات الحديثة بالذهاب إلى مكاتب التموين لتقديم ما يفيد بامتلاكهم أو عدمه للسيارات، إذ أوضحت مصادر لـ«الوطن»، أنه يجب على كل من تسلم هذه الرسالة عبر بون صرف الخبز تقديم شهادة من المرور تشمل على بيانات السيارة التي يتمتلكها، أو تقديم شهادة تفيد عدم امتلاكه سيارة حال استلامه الرسالة وهو ليس من أصحاب السيارات.

وأوضحت المصادر، أن محددات الاستبعاد من التموين ستمشل حذف أصحاب السيارات موديل 2014 أو ما بعد هذا الموديل.

وتعمل وزارة التموين حاليًا على ضبط منظومة الدعم التمويني، لحذف غير المستحقين من الدعم، والإبقاء فقط على الأسر الأكثر احتياجًا والأكثر استحقاقًا للدعم التمويني.