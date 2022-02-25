مصدر: هدف تحديث بيانات بطاقة التموين وقف الدعم لغير المستحقين

أكد مصدر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن تحديث بيانات بطاقة التموين الذي تبحثه لجنة العدالة الاجتماعية حاليًا والمكونة من أكثر من وزارة بالحكومة، يهدف إلى وقف الدعم لغير المستحقين الذين يحصلون على الدعم الشهري، وذلك من أجل تنقية بيانات قاعدة منظومة الدعم والبقاء على الفئات الأكثر احتياجًا فقط.

خطوات تحديث بيانات بطاقة التموين

وأضاف المصدر في تصريحات لـ«الوطن»، أنه حتى الآن لا توجد أية خطوات تمكن المواطن صاحب البطاقة التموينية من تحديث بيانات بطاقة التموين، موضحًا أن لجنة العدالة الاجتماعية لا تزال تبحث معايير وآليات تحديث بيانات كل بطاقة تموينية من أجل إعلان الخطوات والطريقة للمواطنين لتنفيذها.

وقف الدعم التمويني للأسر غير المستحقة

وأشار المصدر، إلى أن عملية تحديث بيانات البطاقات، ستؤدي في النهاية إلى معرفة الأسر غير المستحقة للدعم ووقف الدعم التمويني لها، مع استمرار إدراج الأسر الأولى بالرعاية على منظومة الدعم وعدم تأثرهم بعمليات التنقية، منوهًا بأن الوزارة ستتمكن من ذلك من خلال استكمال بيانات البطاقات، وإقرار صاحب كل بطاقة تموينية ببيانات دخله الشهري، وكل ممتلكاته ومصاريف أبنائه حال التحاقهم بمدارس خاصة، مع إقرار مدني وجنائي بصحة البيانات المدونة في الاستمارة التي تدرسها وزارة التموين حاليًا.

قرار بوقف البطاقات التموينية التي يكون رب الأسرة المسجل عليها قاصرًا

في سياق منفصل، قرر الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إيقاف البطاقات التموينية التي يكون رب الأسرة المسجل عليها قاصرًا اعتبارا من أول إبريل المقبل.

وأضاف القرار أنه يتطلب على الوصي التقدم بطلب إلى مديرية التموين التابع لها بضم القصر إلى بطاقته التموينية، ومن ثم إرسال الطلب إلى الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي بديوان عام الوزارة، تمهيدًا لوقف هذه البطاقات اعتبارًا من 1 إبريل 2022.