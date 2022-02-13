تحديث بيانات بطاقة التموين 2022.. واجتماعات مكثفة لإقرار معايير جديدة

تبحث وزارة التموين والتجارة الداخلية حاليًا، معايير جديدة حول تحديث بيانات بطاقة التموين 2022، إذ أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين أن الوزارة ستقرّ قريبًا خطوات جديدة لاستكمال بيانات بطاقات التموين، للتمكّن من تقييم الأفراد المقيدين على منظومة الدعم التمويني أو منظومة دعم الخبز ومعرفة الأفراد المستحقين للدعم والأفراد المدرجين على المنظومة وهم غير مستحقين للدعم الحكومي.

معايير تحديث بيانات بطاقة التموين 2022

وأكّد مصدر في وزارة التموين، لـ«الوطن»، أنَّ الوزارة تعقد حاليًا اجتماعات مكثفة مع عدة وزارات حول تحديث بيانات بطاقة التموين 2022، لوضع وإقرار معايير تحديث البطاقات، إذ يأتي من بين الوزارات المشتركة «الإنتاج الحربي والتضامن والمالية والزراعة وممثلين من مصلحة الشهر العقاري أيضًا»، وذلك لبحث ما ستقرّه الوزارة بشأن تحديث البيانات.

استكمال بيانات بطاقات التموين

وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أكّد أن الوزارة ستشترط على كل أصحاب البطاقات التموينية استكمال بيانات بطاقاتهم، وذلك من خلال تقديم بيان بكل ممتلكاتهم للتأكّد من أحقيتهم في الحصول على الدعم من عدمه، مؤكّدا أنَّه لن يضار أي مواطن مستحق للدعم مما تبحثه الوزارة بشأن تحديث البطاقات واستكمال البيانات، موضحًا أنَّ الهدف منها هو فقط ضبط منظومة الدعم.

ومن أجل تحديث البيانات، أوضح المصدر في تصريح لـ"الوطن"، أن وزارة التموين تبحث إقرار استمارة لاستكمال البيانات على أن تتضمن تدوين المواطن إلزاميًا لكل ممتلكاته، مع توقيعه على إقرار مسؤولية جنائية ومدنية حال تدوين أي بيانات خاطئة، وتشمل البيانات: «الدخل الشهري أو المعاش، والعقارات المسجلة في الشهري العقاري، ونوع السيارة التي يمتلكها المواطن والموديل، والحيازات الزراعية بعدد الأفدنة والقراريط، وعدد الأبناء والمدارس الملتحقين بها، وقيمة المصروفات الدراسية حال التحاقهم بمدارس خاصة».

قاعدة بيانات منظومة دعم التموين والخبز

تجدر الإشارة إلى أن قاعدة بيانات منظومة الدعم، مدرج عليها 72 مليون مواطن يصرفون الخبز يوميا بواقع 5 أرغفة حصة المواطن اليومية من الخبز، ومنهم 64 مليون مواطن يصرفون التموين شهريا بواقع 50 جنيهًا حصة الفرد الواحد المقيد على البطاقة حتى 4 أفراد و25 جنيهًا بدءا من الفرد الخامس.