وزارة التموين توجه رسالة للمواطنين عبر بونات صرف الخبز

بثت وزارة التموين والتجارة الداخلية رسالة جديدة للمواطنين المقيدين على منظومة الدعم التمويني، وذلك عبر بونات صرف الخبز والتي يحصل عليها المواطن عقب صرفه حصة الخبز اليومية لبطاقة التموين.

وزارة التموين تبث رسالة جديدة للمواطنين عبر بونات صرف الخبز

وجاءت نص الرسالة التنبيهية من وزارة التموين والتجارة الداخلية، عبر بونات صرف الخبز، كالتالي: «ضرورة توجه المواطن الظاهر له هذه الرسالة عبر بون صرف الخبز إلى مديرية التموين التابع لها المواطن، لتقديم صورة من مفردات المرتب الشاملة الخاصة به من جهة العمل التابع لها».

ونصت رسالة وزارة التموين والتجارة الداخلية على ضرورة تقديم مفردات المرتب، في موعد أقصاه 25 مارس الجاري، من أجل تحديد مدى أحقية المواطن في الاستمرار ضمن منظومة الدعم من عدمه.

هدف وزارة التموين من رسالة بون الخبز؟

وأوضحت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الرسالة الجديدة التي جرى بثها عبر بونات صرف الخبز، تأتي ضمن إجراءات ضبط منظومة الدعم التمويني، والإبقاء فقط على مستحقي الدعم الشهري من المواطنين والأسر الأولى بالرعاية، وحذف المواطنين المقيدين على قاعدة بيانات منظومة الدعم وهم غير مستحقين للدعم.

وأكدت المصادر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الإجراءات التي تقرها وزارة التموين إجباريًا على كل مواطن يحمل بطاقة تموين للتأكد من أحقيته للدعم النقدي المشروط الذي تقره الحكومة للأسر الأولى بالرعاية في صورة الخبز اليومي والدعم السلعي الشهري.

وأشارت إلى أن التوجه لمديرية التموين التابعة لمحافظة صدور البطاقة التموينية أمر إلزامي على كل مواطن قام بصرف الخبز، ووجد أسفل البون رسالة مفادها ضرورة تقديم مفردات المرتب الذي يحصل عليه صاحب البطاقة التموينية حتى يوم 25 مارس.