مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم في محافظة بورسعيد.. صوما مقبولا

يهتم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمعرفة مواعيد الصلاة وأذان الفجر في محافظة بورسعيد، فى اليوم الثالث لرمضان لتجهيز وتناول السحور قبل فترة مناسبة من الأذان، كما يهتمون بمعرفة مواعيد صلاة المغرب استعدادا لتناول الإفطار خلال شهر رمضان المبارك.

وبعد ساعات معدودة ينطلق ثالث أذان لصلاة الفجر في محافظة بورسعيد، إيذانا بالصوم الأول للمسلمين خلال شهر رمضان المبارك، وتُرفع أصوات الأذان من مختلف المساجد كبيرة والصغيرة «الزوايا أسفل المنازل».

وتعرض «الوطن» مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر بمحافظة بورسعيد، اليوم الإثنين، وكذلك ساعات الصوم في ثالث أيام شهر رمضان المبارك، في إطار الخدمات التي تقدمها.

موعد أذان الفجر في محافظة بورسعيد

بحسب إمساكية مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في محافظة بورسعيد ومدينة بورفؤاد، اليوم السبت، فإن مواقيت الصلاة، كالتالي:

- أذان صلاة الفجر الساعة 4.8 صباحا.

- الشروق الساعة 5.39 صباحا.

- أذان صلاة الظهر 11.54 الساعة صباحا.

- أذان صلاة العصر 3.27 الساعة مساء.

- صلاة المغرب الساعة 6.11 مساء.

- صلاة العشاء الساعة 7.30 مساء.

ساعات الصوم في محافظة بورسعيد

وتشهد مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في محافظة بورسعيد وصول ساعات الصوم خلال أيام شهر رمضان المبار عام 1443، اليوم 4 أبريل 2022 إلى 14 ساعة و22 دقيقة، حيث أن موعد الإمساك 3:55 صباحا، وموعد الإفطار 6:11 مساء.

وأعلنت مديرية الأوقاف ببورسعيد برئاسة الشيخ جمال عواد إحياء الشعائر وتجهيز المساجد لاستقبال ضيوف الرحمن

واستعرضت عدد من الإجراءات، منها الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية وعلامات التباعد والتعقيم اليومي للمساجد ودورات المياه.

كما أعلنت إعادة تشغيل دور المناسبات بالضوابط والإجراءات الاحترازية بناء على تعليمات الوزارة.

فتح مصلي السيدات المحددة من المديرية بنفس الضوابط والاجرائية الاحترازية.

التزام كل إمام بإقامة الشعائر وتكليفه بالتراويح.

عدم استعمال مكبرات الصوت الخارجية إلا في الأذان وخطبة الجمعة.