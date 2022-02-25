سمير صبري: ادعولي في صلاة الفجر.. وكل فنانين جيلي بيسألوا عني

كشف الفنان سمير صبري عن تطورات حالته الصحية، إذ يخضع للعلاج بأحد المستشفيات جرّاء أزمة صحية ألمَت به، ومن المرتقب خضوعه لعملية جراحية في القلب خلال الساعات المقبلة، بعد إجراء مجموعة من التحاليل والأشعة.

إيمي ودنيا سمير غانم بيسألوا عني كل يوم رغم ظروفهم

وقال سمير صبري، خلال تصريحات تلفزيونية إن الكثير من النجوم يزورونه ويسألون عنه خلال فترة مرضه، «كل من يخطر على البال بيسأل عني، حتى إيمي سمير غانم ودنيا سمير غانم اللي ظروفهم صعبة جدًا، ومفيش يوم ما لما يعدوا عليا في المستشفى».

وأضاف الفنان سمير صبري أن من ضمن النجوم الذين يسألون عنه الفنان حسين فهمي وميرفت أمين ونيللي، «كل الشلة وكل جيلي بيسأل عني»، متابعا: «عاوزكم تدعولي في صلاة الفجر، نفسكم معايا».

ويعاني الفنان سمير صبري من مشكلة في الصمام الميترالي بالقلب، ويجري بعض الفحوصات والأشعة والتحاليل للاطمئنان قبل خضوعه للجراحة.

سمير صبري يسجل حلقة من برنامجه داخل المستشفى

وكان محمد تركي مخرج برنامج «ذكرياتي»، الذي يقدمه سمير صبري، على محطة إذاعة الأغاني، طمأن جمهور النجم الكبير على حالته الصحية، وأنه بكامل وعيه، ويزوره عدد كبير من نجوم الفن.

وكشف الناقد الفني طارق الشناوي عن تسجيل الفنان سمير صبري حلقة جديدة من برنامجه الإذاعي داخل المستشفى مع الفنانة ليلى علوي، تمهيًدا لإذاعتها.

وطالب الجمهور بعدم تداول أخبار كاذبة تخص الحالة الصحية للفنان سمير صبري بهدف التريند، حتى لا يؤثر ذلك على صحته، واصفا حالته بأنها جيدة.

وفي تصريحات تلفزيونية كشف سمير صبري عن خضوعه للعلاج الكيماوي منذ عام لإصابته بمرض السرطان ما أثر على صحته، مطالبا جمهوره بالدعاء: «ادعوا لي أطلع منها سليم».