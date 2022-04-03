عاجل .. الأعلى للإعلام يوقف عرض إعلان دايس

أعلنت هيئة مكتب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وقف عرض إعلان دايس «بعد رصد عدد من المخالفات التي شابت الإعلان هذا العام» بحسب بيان للمجلس.

وقف عرض إعلان دايس

وذكر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في حيثيات قرار وقف عرض إعلان دايس، أنّ الإعلان خالف عددًا من المعايير التي حددها المجلس للإعلانات والبرامج، والتي أعلنها ضمن الأكواد، كما أنّ الإعلان أثار استياء الجمهور، خاصة نقابة الأطباء، لما تضمنه من محتوى يتعارض مع آداب وأخلاقيات المجتمع المصري.

الآداب العامة

وأكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أنّ إعلان دايس «يتعارض مع الآداب العامة والذوق العام، وتبيّن لهيئة المكتب من خلال رصد الإعلان، مخالفة كود الأخلاق الذي نص على عدم التحقير من الأشخاص، ومخالفة كود الأعمال الدرامية والإعلانية، خاصة بند رقم 4، الذي ينص على عدم اللجوء للألفاظ البذيئة وفحش القول والحوارات المتدنية والسوقية، والمادة 16 من لائحة الجزاءات، التي تنص على أنّ استخدام ألفاظ تؤذي مشاعر الجمهور مخالفة تقتضي توقيع الجزاء على المخالف»، بحسب ما ذكره المجلس.