الجمهور يبحث عن مسلسل عادل إمام رمضان 2022: «وحشتنا يا زعيم»

تصدر البحث عن مسلسل عادل إمام رمضان 2022 محركات البحث عبر الإنترنت، حيث كان ينتظر الجمهور وجود عمل درامي لـ الزعيم خلال موسم الدراما الرمضانية الحالي، وذلك بعد أن قدم آخر أعماله الدرامية «فلانتينو» في رمضان 2020، ليغيب بعد ذلك عن الساحة الدرامية التى تربع على عرشها على مدار 8 سنوات متواصلة.

الجمهور يبحث عن مسلسل عادل إمام رمضان 2022

ويبحث الجمهور عن مسلسل عادل إمام هذا العام، رغم غيابه منذ العام الماضي، وأكد مصدر مقرب من الفنان عادل إمام لـ«الوطن»، إن الزعيم يقضي معظم وقته مع أولاده وأحفاده في منزله، وتتوالي التعليقات على تويتر بالحساب الخاص بنجله المخرج رامي إمام، متسائلين عن والده ومرددين: «هو فين مختفي ليه وحشتنا جداً».

شائعات حاصرت عادل إمام في الفترة الأخيرة

وانتشرت عدة شائعات خلال الفترة الماضية بشأن وفاة الفنان عادل إمام، ولم يخرج لنفيها ولكن شقيقه عصام إمام نفى ذلك الأمر عدة مرات قائلاً في تصريحات لـ«الوطن»: «عادل بخير ولم يمسه سوء، ومش فاهم ليه الاشاعات اللي من النوع بتخرج كل شوية عليه»، حيث أنها ليست المرة الأولى التي يخرج فيها شائعات من ذلك النوع على الزعيم.

آخر ظهور للفنان عادل إمام في رمضان 2020

وكان آخر ظهور للفنان عادل إمام في رمضان 2020، من خلال أحداث مسلسل «فلانتينو»، الذي تدور أحداثه حول شخصية «نور عبد الحميد»، الذي يمتلك مع زوجته عفاف سلسلة مدارس يطلق عليها اسم «مدارس فلانتينو»، ونتيجة لقوتها وسيطرتها على مجرى الأمور، تنشأ بينهما العديد من الخلافات طوال أحداث المسلسل، ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام، ومن بعدها غاب عن الساحة الفنية لفترة، ومن المقرر أن يظهر خلال الفترة المقبلة، حيث يشارك كضيف شرف من خلال فيلم «سري للغاية».