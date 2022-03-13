نجوم لن تراهم في مسلسلات رمضان 2022: عادل إمام ويحيى الفخراني الأبرز

اكتملت قائمة مسلسلات رمضان 2022، بعد الكشف عن البوسترات الدعائية وبروموهات المسلسلات المقرر عرضها في الموسم الرمضاني المقبل، الذي يشهد هذا العام، غياب عدد كبير من نجوم الفن، بعضهم ارتبط اسمه على مدار سنوات بالمشاركة في دراما رمضان، وهو ما سنرصده خلال السطور التالية.

ويعد الزعيم عادل إمام، أبرز الغائبين عن قائمة مسلسلات رمضان 2022، رغم حرصه الدائم على المشاركة في الدراما التليفزيونية خلال الأعوام الأخيرة، إلا أنه يغيب عن جمهور دراما رمضان للعام الثاني.

عادل إمام يغيب عن مسلسلات رمضان 2022

وكان آخر أعمال عادل إمام الفنية مسلسل فلانتينو الذي عُرض في دراما رمضان 2020، بمشاركة عدد من الفنانين منهم دلال عبدالعزيز وحمدي الميرغني وداليا البحيري وهدى المفتي وطارق الإبياري وعدد من الفنانين، وكان من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام.

ويغيب أيضا النجم يحيى الفخراني، الذي ارتبط الجمهور دوماً بوجوده في السباق الرمضاني، ولكنه يتغيب هذا العام رغم النجاح الكبير الذي حققه العام الماضي بمسلسل «نجيب زاهي زركش»، الذي شارك فيه مع أنوشكا ومحمد محمود وإسلام إبراهيم وكريم عفيفي ورامز أمير وعدد من الفنانين، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج شادي الفخراني.

ولأول مرة، يغيب الفنان يوسف الشريف، عن السباق الرمضاني منذ سنوات طويلة، بعد نجاح مسلسل «كوفيد 25» الذي قدمه العام الماضي، بجانب أحمد صلاح حسني وميرنا نور الدين وآيتن عامر، وعدد من الفنانين، من تأليف إنجي علاء، وإخراج أحمد نادر جلال.

علي ربيع ومصطفى خاطر يغيبان عن رمضان

وينضم الفنان علي ربيعـ إلى قائمة الغائبين عن مسلسلات رمضان 2022، وكان آخر أعماله مسلسل «أحسن أب»، العام الماضي 2021، وكان ينتمي لنوعية الـ15 حلقة، وشارك معه سامي مغاوري وأحمد فتحي وهاجر أحمد وأحمد جمال سعيد وعدد من الفنانين، وهو من إخراج معتز التوني.

وتغيب الفنانة ياسمين عبدالعزيز، وزوجها الفنان أحمد العوضي، عن المشاركة في سباق دراما رمضان المقبل، رغم تألقهما اللافت في مسلسل «اللي مالوش كبير» الذي عُرض في سباق دراما رمضان الماضي.

ويغيب أيضا الفنان مصطفى خاطر، للعام الثاني على التوالي، بعد تقديم مسلسل «عمر ودياب»، في رمضان 2020، بمشاركة علي ربيع ونهال عنبر وكارولين عزمي ومحمد محمود، من إخراج معتز التوني.

وتغيب الفنانة دنيا سمير غانم، للعام الثالث على التوالي عن السباق الرمضاني، منذ مسلسل «بدل الحدوتة 3»، الذي شاركت فيه بجانب محمد سلام وبيومي فؤاد وشيماء سيف ودلال عبدالعزيز وسمير غانم وعمرو وهبه، من إخراج خالد الحلفاوي.