شيرين: الناس بتسألني عن عادل إمام كأني عايشة معاه.. وده شيء بيفرحني

تحدثت الفنانة شيرين عن علاقتها بالزعيم عادل إمام، وعن مدى قربهما من بعضهما، مؤكدةً أن الجمهور يطمئن منها دائما على صحته: «الناس بتشوفني بتسألني على عادل إمام كأني عايشة معاه ودا شيء بيفرحني جدا وأنا بوعد الجميع كل ما أكلمه هطلع أطمن الناس على حالته الصحية».

كما كشفت شيرين عن سبب رفضها بعض الأعمال الدرامية، قائلة إن البعض يطلب منها الاشتراك في أعمال فنية بطريقة غير لائقة، وذلك بسبب سرعة الإعداد للمسلسل ورغبة منهم في سرعة تصويره خلال أيام معدودة، وهذا سبب غير جيد، «قولت لما البداية كدة، أومال لما نشتغل مع بعض هتبقى إزاي».

مفيش حاجة اسمها دور كبير

وأضافت «شيرين»، خلال لقاء ببرنامج «كلام الناس»، المذاع على شاشة قناة «mbc مصر»، وتقدمه الإعلامية ياسمين عز، اليوم الخميس، «فيه حد منهم بيقولي إحنا محتاجين حضرتك معانا، فقولتله طبعا حاضر ابعتلي الحلقات، فبيقولي معلش أنا مزنوق فيكي، فقولتله مزنوق إزاي؟ فقالي مزنوقين في الوقت».

وأوضحت أنه لا يوجد ما يسمى بدور صغير أو كبير، ولكن يوجد دور جيد أو غير جيد، «المفروض بتجيب حد عشان يساعد العمل كله ويبقى حلو جدًا».

ولفتت إلى أنها ظهرت في فيلم «مش أنا» للنجم تامر حسني كضيفة شرف في 4 مشاهد فقط، «كنت سعيدة جدًا بالتجربة دي، وسعيدة بتامر»، موجهة رسالة داعمة له، قائلة: «إلى الأمام وإن شاء الله من نجاح لنجاح، ودايما أسرتك ووالدتك بخير وكل اللي بتحبهم».

وتابعت: «زي ما تامر حسني بيتهم بالتلحين والكلمات والإخراج والفيلم والكتابة، بيهتم برضو بتحديث نفسه دايما، ودي حاجة كويسة».

الجواز زي البطيخة.. حلوة أو قرعة

وترى الفنانة شيرين الجواز مثل ثمرة «البطيخ» «حلوة أو قرعة»، متابعة: «الجواز زي البطيخة ولازم يكون فيه توافق بين أي اتنين قبل ما يتجوزوا والفن والجواز مبيتجمعوش إلا فيما ندر.. وأنا معنديش عقدة من الرجالة ومتجوزتش تاني عشان مجيبش حد غريب لبنتي تقوله يا بابا».

وتابعت شيرين: «جوزي كان بيتخض ووشه بيصفر لما يلاقيني مش بغير عليه».