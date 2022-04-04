«ريان» ومشكلة اللاجئين وانفجار مرفأ بيروت.. أبرز 3 قصص في إعلان «زين»

يشهد السباق الرمضاني، منافسة شرسة بين عدد كبير من الأعمال الدرامية الهامة، وخلال السنوات الأخيرة أصبحت الإعلانات مصدر اهتمام المشاهدين ما دفع معظم شركات الإعلان إلى مناقشة قصصًا وأفكارًا جديدة ومختلفة، تشجع الجمهور على المشاهدة.

ومن ضمن الإعلانات التي لاقت إعجاب رواد السوشيال ميديا كان إعلان شركة «زين»، الذي اعتاد منفذوه على تناول قضية واحدة من زاوية إنسانية، بإطلاق حملات ضد العنف والجوع وقضايا أخرى تشكل كوارث إنسانية.

ولكن اختلف الإعلان هذا العام حيث تداول عدة قضايا ساخنة في المنطقة العربية وليست قضية واحدة، أهمها مشكلة اللاجئين والعـنف ضد الأطـفال ومشاكل الحرب.

حادث انفجار مرفأ بيروت

وبدأ الإعلان بظهور الفنانة اللبنانية، نادين نسيب نجيم، من وراء زجاج تحطم بعد عدة ثواني من التصوير تجسيداً لحادثة انفجـار مرفأ بيروت في شهر أغسطس 2020، ما أثار تعاطف المشاهدين، خاصة أن «نادين»، خضعت إثر ذلك الانفجـار في الواقع إلى عدة عمليات جـراحية وتجميلية بعد إصابتها.

«مردومة حفرنا مردومة ... لن يسقط في غيبها طفلاً ولا يُنسى فيها ولا يوما»، بهذه الكلمات جسد صناع إعلان «زين»، في لقطة إنسانية، مأساة الطفل المغربي ريان الذي أثارت وفاته موجة كبيرة من التعاطف بعد سقوطه في البئر واستغرق خروجه منه عدة أيام.

مشكلة اللاجئين .. إحدى القضايا التي يناقشها إعلان زين

مع كلمات أغنية الإعلان « مكتوبة علينا مكتوبة ...أشياء حلوة مكتوبة ... مغلوبة شكوكنا مغلوبة...مهما تغلبنا مغلوبة»، جاءت الرسالة الثالثة تحمل مشكلة اللاجئين ومحو الهوية الذي يتعرض له الأطفال في الفترة الأخيرة، حيث ظهر الأطفال يُعاملون بقسوة من قبل أشخاص مسلحين، فتواجد طفل يحمل فوق رأسه صخرة كبيرة وهو يبكي من الألم.

«وأنتم تترقبون ثالث حرب عالمية ...مرت بالقرب منكم ألف حرب يومية»، جاءت تلك العبارة في المشهد التالي ليستكمل عرض القضايا الإنسانية التي يناقشها، لتظهر مرة أخرى «نادين»، برفقة أطفالها وهي تودع زوجها الذي يرتدي ملابس الجيش، تجسيداً لتأثير الحروب على الأسرة العربية.