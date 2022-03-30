مفوضية اللاجئين: 4 ملايين شخص فروا من أوكرانيا منذ بدء الحرب

أعلنت السلطات الإيرلندية، أن تكلفة استضافة اللاجئين الأوكرانيين قد تصل إلى 2.5 مليار يورو وفقا لما ذكرت قناة «العربية» فى نبأ عاجل.

وأضافت السلطات الإيرلندية: «قد نحتاج إلى 35 ألف منزل لإيواء اللاجئين الأوكرانيين خلال 5 سنوات».

أيرلندا: 35 ألف منزل لإيواء اللاجئين الأوكرانيين خلال 5 سنوات

وأعلنت مفوضية اللاجئين، أن أكثر من 4 ملايين شخص فروا من أوكرانيا منذ بدء الحرب.

وكانت الحرب الروسية على أوكرانيا، اندلعت فى الرابع والعشرون من فبراير الماضى، وقال مستشار الرئيس الأوكراني إن المرحلة النشطة للقتال مستمرة.