سعر الكنافة والقطايف في رمضان.. تبدأ من 20 جنيها

انتعشت مبيعات محال الحلوى والمخابز الأفرنجية والسيارات المتنقلة، من بيع الحلوى الشرقية كـ الكنافة والقطايف والزلابية وبراغيت الست والبسبوسة، خلال اليومين الماضيين.

وقال السيد الرفاعي رئيس شعبة المخابز البلدي والأفرنجي بغرفة كفر الشيخ، إنه انتعشت مبيعات عدد كبير من محال الحلوى بداية من شهر رمضان المبارك، بنسبة تجاوزت الـ70%.

تزايد الإقبال على محال الحلوى

وأكد رئيس شعبة المخابز بغرفة كفر الشيخ، أن حركة الإقبال هذا العام جيدة جدا، رغم صعوبة الوضع بسبب الأحداث العالمية الحرب الروسية الأوكرانية، لافتًا إلى أن تزايد الإقبال يرجع إلى ارتباط المواطنين بأنواع معينة من الحلويات في شهر رمضان الكريم، مثل الكنافة والقطايف.

وأوضح «الرفاعي»، أن الأسعار شهدت بعض التحركات بسبب الارتفاعات العالمية للمادة الخام، موضحًا أن عددًا كبيرًا من المخابز الأفرنجي تخلت تماما عن صناعة المخبوزات مقابل بيع الكنافة والقطايف والجلاش العجين

السيارات المتنقلة تنافس محال الحلوى

وفى سياق متصل، أشار أحمد محمود حسين عضو شعبة الحلوى بغرفة الإسكندرية، إلى تأثر مبيعات عدد كبير من محال الحلوى بالسيارات المتنقلة، والتي تبيع الحلوى بأسعار تنافسية تتراوح بين 40 و50 جنيهًا للكيلو للطبق المشكل.

وتستعرض «الوطن»، متوسط أسعار حلوى رمضان في محلات وسط البلد، على النحو التالي:

أسعار حلوى رمضان في محلات وسط البلد

- كيلو الكنافة البلدي: 20- 24 جنيهًا.

- كيلو القطايف: 20 - 24 جنيهًا.

- كيلو بسبوسة بالبندق: 80 جنيهًا.

- كيلو كنافة أساور بالكريز: 60 جنيهًا.

- كيلو رموش بالكريز: 60 جنيهًا.

- كيلو زلابية بسعر 40 جنيهًا.

- سعر الكنافة بالكريمة من 66 جنيهًا.

أما سعر كيلو الكنافة بالكراميل فيبدأ من 85 جنيهًا.

- ويبلغ سعر كنافة المكسرات 140 جنيهًا.

- سعر كنافة بورمة بندق 200 جنيه.

- كنافة بورمة فستق 340 جنيهًا.

-100 جنيه لكيلو الكنافة النابلسية.

- تورتة كنافة الطوفي بـ200 جنيه.

- كنافة النوتيلا بـ240 جنيهًا.