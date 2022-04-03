«الصحة» تحدد الفئات غير المسموح لها بالصيام في شهر رمضان

أصدرت وزارة الصحة والسكان تقريرًا رسميًا حول الفئات المسموح لهم الصيام من مرضى القلب والفئات غير المسموح لها الصيام، وقالت الوزارة كل مرضي القلب ممن لديهم ضغط منضبط ويعانون من البدانة وقلة الحركة والمجهود البدني، والدهون الثلاثية، ووجود سكر مضطرب أو مرتفع، شريطة أن تكون الحالة القلبية مستقرة خلال آخر 6 أشهر، ووجود انتظام في الأدوية، في هذه الحالات يجب عليهم الصيام، مشيرة إلى أن الصيام في حالتهم يكون كجزء من خطة العلاج.

الفئات غير المسموح لها بالصيام من مرضى القلب

واستعرضت وزارة الصحة والسكان الفئات غير المسموح لها بالصيام من مرضى القلب، وأشارت الوزارة اإلى هذه الحالات وتمثلت في من تعرض لحجز فىي الرعاية المركزة نتيجة إصابة قلبية خلال آخر 6 أشهر، لافتة إلى أنه في حالة تغير علاج السكر أو الضغط لمريض له أكثر من مرة خلال آخر 6 أشهر خاصة في حال تناوله الأنسولين أكثر من مرة في اليوم وجب صيامه.

وأضافت الوزارة من أجرى عملية قلب مفتوحة خلال 6 شهور، ومن قام بتركيب دعامة نتيجة جلطة قلبية خلال 6 شهور، كل هذه الحالات غير مسموح لها بالصيام نتيجة لعدم ضمان استجابتهم خلال فترة الصيام.

روشتة وقائية للمواطنين لنظام غذائي سليم

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم روشتة علاجية ووقائية بشكل يومي للمواطنين بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، ووضعت وزارة الصحة والسكان روشتة غذائية للمواطنين يمكن اتباعها للوقاية من الأمراض، وقالت لا بد من تجنّب سمنة البطن، وممارسة الرياضة لمدة نصف ساعة يوميًا مفيدة جدًا والامتناع عن التدخين.

ونصحت بتناول الأكلات قليلة الملح، وتقليل الوجبات السريعة وتجنّب التوتر والقلق قدر الإمكان، وتابعت: «كلوا واحرقوا، ماتاكلوش وتناموا، القلب بيبذل مجهود أكبر فى حالة ضيق الشرايين».