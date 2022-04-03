الإفتاء: شهر رمضان فرصة عظيمة للتكافل الاجتماعي.. فيديو

قال الدكتور محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن شهر رمضان فرصة عظيمة للتكافل الاجتماعي والإحساس بالناس، وعندما كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يرسخ في الناس قيمة هذا الشهر، كان يصفه دائمًا بأنه شهر المواساة.

رمضان اجتمع فيه قلة المنام والطعام والشراب

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وهدير أبو زيد، أن الامتناع عن الطعام والشراب لفترة زمنية طويلة مثلما يحدث في رمضان يؤدي إلى نوع من الرقي الروحي وزيادة الإحساس بالمساكين والضعفاء، إذ أن رمضان اجتمع فيه قلة المنام والطعام والشراب والأنام والكلام، وبالتالي فإن الله هيأ رمضان أحسن ترتيب حتى يعيش المسلمون جوا جماعيا من الرقي الروحي، وهذا الرقي يؤدي إلى الإحساس بالفقير.

الإحساس بالفقير قيمة يجب أن نعيشها جميعا

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن الإحساس بالفقير قيمة يجب أن نعيشها جميعا في كل أحوالنا، لكن الله يدربنا علينا في شهر رمضان، وهناك أدلة شرعية حول هذا الأمر، مثل قوله تعالى، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له ... معنى الإطعام في الكفارات ومعنى الإطعام في تجاوز العقبات، وكثير من الناس يظنون أن إطعام الفقير ليس مطلوبا طلبا أكيدا، بالعكس، فالله سبحانه وتعالى قال كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين، كما قال في سورة البلد، فلا أقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسبغة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة.