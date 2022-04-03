ما فضل الصدقة في رمضان؟.. الإفتاء توضح وفقا للقرآن والسنة النبوية

تعد الصدقة من أفضل العبادات، ويعد شهر رمضان من الأشهر التي لها مكانة خاصة عند المسليمين ففيها تُضاعف الحسنات، والصدقة من العبادات التي لها فضل عظيم في الشهر الكريم، وفضلها كبيرا جدا، وأكدت دار الإفتاء المصرية عبر «فيسبوك»، أن الصدقة أجرها عظيم، فقد كان رسول الله أجود الناس في رمضان.

ونشرت دار الإفتاء، مجموعة من الأحاديث عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تبين فضل الصدقة في رمضان، مستشهدة بما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمين ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل» (أخرجه البخاري).

فضل الصدقة في رمضان

وفي فضل الصدقة بشكل عام، استشهدت دار الإفتاء بما جاء عن عائشة رضي اللَّهُ عنها قالت: جَاءَتني مِسْكِينَةٌ تَحْمِل ابْنَتَيْن لَهَا، فَأَطعمتُهَا ثَلاثَ تَمْرَاتٍ، فَأَعْطَتْ كُلَّ وَاحدَةٍ مِنْهُمَا تَمْرَةً، وَرَفَعَتْ إِلى فِيها تَمْرةً لتَأكُلهَا، فَاسْتَطعَمَتهَا ابْنَتَاهَا، فَشَقَّت التَّمْرَةَ الَّتي كَانَتْ تُريدُ أَنْ تأْكُلهَا بيْنهُمَا، فأَعْجبني شَأْنها، فَذَكرْتُ الَّذي صنعَتْ لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إنَّ الله قَدْ أَوْجَبَ لَهَا بِهَا الجنَّةَ، أَو أَعْتقَها بِهَا من النَّار»ِ.

وأوضحت أنه بعيدا عن فضل الصدقة في رمضان، فإن الصدقة ترفع المرض والبلاء، فقد روى ابن عمر رضي الله عنهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، «تصدقوا وداووا مرضاكم بالصدقة، فإن الصدقة تدفع عن الأعراض والأمراض، وهي زيادة في أعمالكم وحسناتكم».

فضل الصدقة في القرآن

ومن الآيات التي تبين فضل الصدقة، {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ ۗ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [البقرة:254] وقال سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّـهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ}.

ومن بين الآيات القرآنية التي توضح فضل الصدقة: «الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ} [البقرة: 274]، وقال عز وجل : {وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ}»، كما قال الله عز وجل وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ