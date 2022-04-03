تامر مجدي يكشف عن تعرض والدته لأزمة صحية: «قلب مفتوح»

كشف الفنان الشاب تامر مجدي عن تعرض والدته لأزمة صحية، وإجرائها عملية قلب مفتوح، كما طالب جمهوره بالدعاء لها، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

تامر مجدي يدعو لوالدته

حيث كتب تامر مجدي: «أمي كانت بتعمل عملية قسطرة القلب الصبح دعواتكم ربنا يشفيها ويقويها ويباركلي فيها لأنها تعبت كتير واستحملت أكتر»، لتتوالى عليه تعليقات الجمهور التي تدعو لها بالشفاء العاجل.

آخر أعمال تامر مجدي

يذكر أن آخر أعمال تامر مجدي مسلسل «ورا كل باب» إذ شارك في حكاية «لحظة ضعف» بدور «حمو» وهو ديلر مخدرات، والعمل من بطولة خالد سرحان، حنان يوسف، رشا المهدي، أحمد كمال أبو رية، غفران محمد، وعدد آخر من الفنانين، سيناريو وحوار محمد ذو الفقار، وإنتاج شركة سينرجي، ومن إخراج منال الصيفي.

وقال «مجدي» خلال تصريح سابق لـ «الوطن» أنه ذاكر الدور جيدًا حتى يصل إلى الجمهور بهذا الشكل المتقن، كما أنه كان يتمنى أن تكون نهاية «حمو» أبشع من دخوله السجن.

تامر مجدي يشارك في مسلسل ورق التوت

كما يشارك مجدي في مسلسل «ورق التوت» حيث يجسد شخصية مصيلحي وهو شخص عاطل عن العمل، ومن المقرر عرضه خلال الفترة القادمة، والعمل من بطولة ثراء جبل، شريف سلامة، خالد أنور، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه في إطار الـ45 حلقة، وهو من تأليف عبادة نجيب، وإخراج حسام علي.

كما يغيب تامر عن السباق الرمضاني الحالي 2022، ولكنه كشف أنه يستعد لتقديم فيلما سينمائيا عن حياة الشهيد علي علي التي جسدها ضمن أحداث مسلسل الاختيار الجزء الأول، وذلك من خلال حسابه على «الفيسبوك».