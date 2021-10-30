تامر مجدي لـ «الوطن»: تمنيت نهاية أكثر قسوة لـ «حمو» في «لحظة ضعف»

كشف الفنان الشاب تامر مجدي في تصريح خاص لـ «الوطن»، أنه كان يتمنى نهاية أخرى لشخصية «حمو» التي قدمها في مسلسل «ورا كل باب» ضمن حكاية «لحظة ضعف»، موضحًا: «كنت أتمنى لحمو أنه يدوق السم اللي كان بيوزعه، ويحصله مضاعفات عشان يعرف تأثيره إيه».

تامر مجدي يتحدث عن استعداده لشخصية حمو

وعن استعداده للدور قال تامر مجدي: «وأنا بحضر للشخصية دي بالذات كنت عايز أعملها بطريقة مختلفة، عن الطريقة المعتادة اللي بيظهر بيها الديلر، فطلعت في الأول بدور حلاق في المنطقة، طريقه كلامه عادية، محدش يتوقع منه دا، خصوصا أن شخصية رضا كانت المفروض أقوى منه في الأول».

واستكمل حديثه: «ذاكرت الدور أكثر من مرة، بتركيز عالي شوية، عشان أقدر أدخل جوا الشخصية وأتقمصها، لأنها بعيدة عن شخصيتي، رغم أن الوقت جالي في وقت قصير، بس تفرغت للتحضير لها».

تامر مجدي: المناطق الشعبية تحتوي نماذج شبيهة لحمو

وعن مقابلته لهذا النوع من الشخصيات في حياته قال «مجدي»، إنه لم يقابله بشكل شخصي، ولكنه رأى من بعيد نماذج كثيرة مثل حمو تتاجر في المخدرات أو تدمنها خاصة في المناطق الشعبية.

أبطال حكاية لحظة ضعف

مسلسل إلا أنا لحظة ضعف بطولة خالد سرحان، رشا المهدي، الفنانة القديرة حنان يوسف، تامر مجدي، أحمد كمال أبو رية، غفران محمد، وغيرهم من الفنانين، سيناريو وحوار محمد ذو الفقار، وإخراج منال الصيفي، ومن إنتاج شركة سينرجي.

تامر مجدي يشارك في مسلسل ورق التوت

وفي سياق مختلف يشارك تامر مجدي في مسلسل «ورق التوت» الذي من المقرر عرضه خلال الفترة القادمة، حيث يجسد شخصية مصيلحي وهو شخص عاطل عن العمل.

وتدور أحداث المسلسل في إطار الـ45 حلقة، وهو من بطولة شريف سلامة، وثراء جبيل، خالد أنور، وغيرهم من النجوم، تأليف عبادة نجيب، ومن إخراج حسام علي.