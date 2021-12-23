مبروك عطية: سماع الأغاني حلال لا حرمة فيه إلا نوع واحد «فيديو»

خلق اعتزال المغني الأردني أدهم نابلسي، جدل كبير على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، بين مؤيد لقرار اعتزاله ومعارض له، وحَكم بعض الأشخاص بتحريم الغناء من الأساس، وهو الأمر الذي نفته دار الإفتاء المصرية، ليخرج الدكتور مبروك عطية، للرد على القائلين بتحريم الأغاني.

مبروك عطية يفتي بتحليل الغناء

وأوضح مبروك عطية، خلال فيديو بثه على قناته الرسمية على بمنصة «يوتيوب»، أنه لم يرد نص صريح في الشرع يحرم الغناء، وأن النبي وصحابه كانوا يقومون بترديد الأناشيد أثناء السفر للترويح على أنفسهم تعب الطريق، كما أن الرسول كان يطلب من بعض الصحابة الذين يتميزون بالصوت الحسن أن ينشدوا.

وقال إن هذا يدل على أن الغناء ليس حرام كما يدعي البعض، لكن الغناء المحرم هو ما أثار فتنة وحرك غريزة الإنسان وكل ما وصف عاطفة مزورة وكل من دعا إلى ضلالة وقبلة فهو حرام.

الرسول كان ينشد مع الصحابة

وأضاف «عطية» أن الرسول كان ينشد مع الصحابة في بناء المسجد ليهون عليهم تعب وعناء الشمس والعمل، وكان النبي يقول: «وَاللَّهِ لَوْلَا اللَّهُ مَا اهْتَدَيْنَا، وَلَا صُمْنَا وَلَا صَلَّيْنَا، فَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا، وَثَبِّتِ الأَقْدَامَ إِنْ لاَقَيْنَا، وَالْمُشْرِكُونَ قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا، إِذَا أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَ».

مبروك عطية يغني للجواز

وأشار مبروك عطية، إلى أن كل من يغني ويمارس فن الغناء، عليه أن يسمع هذا الكلام، وواصل: «الغناء الذي يزيد الهمة ويقوي النشاط ويدعو إلى مزيد من الانتماء للوطن ويشجع الجنود ويدعو إلى الأمن يدعو إلى الجواز، ونفسنا نسمع أغنية بتقول تتجوزيني يا بنت الحلال بدل منت مفتون بشعرها ورجلها، شيع الجواز في الأمة الإسلامية، وخلي المؤلف يكتبلك تتجوزيني يا بنت الحلال وأروح لأبوكي ومعايا المال» على حد قوله.