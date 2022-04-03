تاريخ انتهاء شهر رمضان وموعد عيد الفطر 2022 في الجزائر.. احتفالات خاصة

بمجرد ثبوت هلال شهر رمضان الكريم اكتظ محرك «جوجل» بعمليات بحث عديدة للاستعلام عن موعد عيد الفطر 2022 في الجزائر، إذ بدأ عدد كبير من المواطنين الجزائريين في البحث رغبة منهم لمعرفة تاريخ انتهاء الشهر الكريم وموعد عيد الفطر 2022 في الجزائر، حيث تشهد تلك الأيام احتفالاً خاصاً من قبل أبناء الشعب الجزائري بشهر الصوم.

إعلان موعد عيد الفطر 2022

يشار إلى أنّ موعد عيد الفطر 2022 في الجزائر قد يوافق يوم الاثنين بتاريخ 2 مايو، أو بعده بيوم وهو الثلاثاء بتاريخ 3 مايو المقبل، ويتوقف تحديد موعد عيد الفطر 2022 في الجزائر بناءاً على استطلاع رؤية هلال شهر شوال، وفقاً لبيان الحكومة الجزائرية، والذي تذيعه على عموم الشعب عشية انتهاء شهر رمضان الكريم.

دول أعلنت يوم أمس السبت أول أيام رمضان

ويذكر أنّ أول أيام الشهر الفضيل في الجزائر كانت أمس السبت الموافق 2 أبريل بعد رؤية الهلال، ليعلن بداية الشهر وإعلان الصيام.

وأعلن عدد من الدول أن غرّة شهر رمضان بدأت يوم أمس السبت، ومنها مصر وقطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت والبحرين، كما بدأ الشهر الكريم في عدة دول اوروبية منها أوكرانيا.

عادات الجزائر في الاستعداد لشهر رمضان الكريم

ويتميز شهر رمضان في الجزائر بأجواء متميزة لها طعمٌ خاص ينفرد بها عن باقي الدول الإسلامية والعربية، إذ تجمع بين العبادة والمتعة والترفيه في ذلك التوقيت من العام.

وتستعد الأسر الجزائرية لاستقبال شهر رمضان بشكل احتفالي، بتجديد مستلزمات المطبخ، وتهيئة المنزل للسهر، إضافة إلى إعداد الأطعمة من زيت الزيتون والتمور الرفيعة التي تنتجها سلة الغذاء في مدن الجنوب الجزائري.

ويشمل الاستعداد للشهر الفضيل تخزين مختلف أنواع التوابل، وإعداد الحلويات التي يكثر الإقبال عليها في الشهر الكريم، خاصّة «الزلابية» و«قلب اللوز»، التي تشتهر بها الجزائر.