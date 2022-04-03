عودة حوالي نصف مليون شخص إلى أوكرانيا بعد فرارهم بسبب الحرب

أعلنت مصادر رسمية أوكرانية، اليوم الأحد، أنّ أكثر من نصف مليون شخص عادوا إلى أوكرانيا، بعد فرار الملايين من البلاد عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، وفقاً لما نقله موقع «سكاي نيوز عربية».

عودة نصف مليون أوكراني إلى بلادهم

وتأتي عودة النصف مليون لاجئ إلى بلدهم، في الوقت الذي تشهد فيه أوكرانيا عمليات قصف عنيفة على العاصمة كييف ومختلف المدن الأخرى، وتحدثت تقارير صحفية محلية وعالمية عن ارتكاب مذبحة وجرائم حرب على يد القوات الروسية في مديينة بوتشا الأوكرانية، ووصفها الرئيس الأوكراني اليوم بأنها إبادة جماعية بحق أبناء الشعب الأوكراني من المدنيين.

وطالب وزير الخارجية الأوكراني بتوقيع مزيد من العقوبات المدمرة على موسكو.