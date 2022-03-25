هشام يكن: كسرنا تفوق منتخبات شمال أفريقيا علينا بالفوز على الجزائر

أكد هشام يكن لاعب المنتخب الوطني في كأس العالم 1990 بإيطاليا، أنه يشعر بالفخر، بسبب ذكرى تأهله برفقة المنتخب الوطني إلى العُرس الكروي الأكبر في العالم، موضحًا: «دي أكبر ذكرى جميلة والحمد لله ربنا وفقنا، ونتمنى نشوف الفرحة كل شوية».

وأضاف «يكن»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، الذي يعرض على قناة dmc، من تقديم الإعلامية هبة ماهر، أنه يتمنى التوفيق للمنتخب الوطني في مواجهة السنغال، في الدور المؤهل لبطولة كأس العالم لكرة القدم التي تنظمها قطر في نوفمبر المقبل، وذلك ضمن التصفيات الأفريقية: «الشعب المصري جميل ويحب الكرة بشكل جنوني، والنهاردة هيبقى عيد في مصر إن شاء الله، لأن الفرصة متاحة لنا لبلوغ نهائيات المونديال».

الجمهور نمرة واحد وصاحب الفضل

وتابع لاعب المنتخب الوطني في كأس العالم 1990 بإيطاليا، أنه يتمنى أن يُسعد لاعبو المنتخب الوطني الشعب المصري: «الجمهور نمرة واحد وهو صاحب الفضل على اللاعبين، والأسامي اللي اتعملت وعشان كده بنستمتع، ونتمنى أن تكون مباراة اليوم عيدا للجماهير، ويفرحوا ويبقى لهم الحق ويمشوا في الشوارع مبتهجين بالفوز».

احتكاكات الأهلي والزمالك .. سر التفوق

وحول مباراتي مصر والجزائر المؤهلتين لكأس العالم 1990، قال: «لاعبنا ديربي شمال أفريقيا، وفي هذا الوقت كان المنتخب الوطني يواجه صعوبات كثيرة في مواجهة هذه المنتخبات، وتفوقت علينا بعض الشيء، لكن أحمد الله على أننا كسرنا القاعدة هذه المرة، بسبب الاحتكاكات الأفريقية للاعبي الأهلي والزمالك».